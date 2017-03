Cầm dao chém anh trai, doạ chém cả Công an

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 25-6, từ một mâu thuẫn nhỏ trong gia đình Trần Mạnh Hùng (SN 1978), ở tiểu khu Xung Kích, thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã dùng dao chém vào đầu anh trai là Trần Mạnh Dũng (SN 1970), khiến anh Dũng bị chảy nhiều máu, nằm bất tỉnh tại sân nhà và được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu tại Trạm y tế thị trấn Việt Trung.



Sau khi nhận được tin báo sự việc, một tổ công tác thuộc Công an thị trấn Nông trường Việt Trung đã kịp thời có mặt để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, tổ công tác Công an thị trấn Nông trường Việt Trung lại không thể tiếp cận được bởi Trần Mạnh Hùng quá hung hãn, tay cầm 2 con dao vừa thách đố và tuyên bố bất cứ ai xông đến sẽ chém. Trong lúc vận động, thuyết phục Hùng chấp hành thì bất ngờ đối tượng này dùng dao rượt đuổi tổ công tác đòi chém. Đối tượng này ngay sau đó đã bị khống chế, bắt giữ và được đưa về trụ sở Công an để làm rõ sự việc.



Vụ việc hiện đã được Công an thị trấn Nông trường Việt Trung chuyển giao cho Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH, Công an huyện Bố Trạch tiếp tục thụ lý, điều tra và làm rõ.



Cũng theo thông tin ban đầu được biết, nguyên nhân xảy ra sự việc trên là trong buổi họp gia đình để chia tài sản thì xảy ra mâu thuẫn, sẵn men bia trong người Trần Mạnh Hùng đã xách dao đòi giải quyết mâu thuẫn với anh trai mình.

