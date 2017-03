Cầm dao giết người vì mâu thuẫn khi hát karaoke

Cơ quan cảnh sát điều tra đang kiểm tra tang vật vụ án. (Ảnh: Hà Dương/Vietnam+)

Theo lời khai của Hồ Văn Huynh tại cơ quan công an, trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 20/5/2013, Hồ Văn Huynh (sinh năm 1986, trú xã Trà Vân, huyện Nam Trà My) cùng với Hồ Văn Thà, Đinh Hoàng Nhã, Nguyễn Quang Trung, Hồ Văn Hẹn, Võ Chí Cường (cùng trú xã Trà Vân) ngồi uống bia và hát karaoke tại quán Thuận Hà (thôn 1, xã Trà Vân).



Trong khi uống bia và hát, giữa Huynh và Thà có xảy ra mâu thuẫn, Huynh được bạn chở về. Sau đó Huynh về nhà lấy 2 con giao bỏ vào cốp xe máy để đi tìm bò. Khi đi ngang qua quán Thuận Hà thì gặp Thà từ trong quán đi ra, hai bên tiếp tục cãi vã nhau và Huynh mở cốp lấy một con dao lớn chém vào cổ Thà, dẫn đến Hồ Văn Thà tử vong trên đường đi cấp cứu.



Đại tá Lê Văn Đức, Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam cho biết khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 con dao Thái Lan, lưỡi dao bằng kim loại màu trắng, dài 22cm, rộng 8cm, đây là dao Huynh dùng chém chết Hồ Văn Thà và một con dao Thái Lan, lưỡi bằng kim loại màu trắng, dài 11cm, rộng 8cm.



Hiện cơ quan công an tỉnh Quảng Nam đang hoàn tất hồ sơ, sớm đưa Hồ Văn Huynh ra xử lý theo pháp luật./.