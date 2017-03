Cầm dao tấn công trưởng công an xã

Trước đó, khoảng 4h30 cùng ngày, anh Trương Như Hải (Trưởng công an xã Đại An, huyện Đại Lộc) cùng các công an viên đi tuần tra tại khu vực cầu Quảng Huế gặp Phiêm và một thanh niên mang theo hung khí đang đứng.

Phiêm tại cơ quan công an. Ảnh:Ngọc Trường

Bị yêu cầu bỏ dao bầu, tuýp sắt xuống và ra về, Phiêm không chấp hành mà bất ngờ xông tới chém đứt gân tay anh Hải. Phiêm định bỏ trốn ngay sau khi chống người thi hành công vụ song không thoát. Cậu bạn đi cùng cũng bị khống chế.

Tại cơ quan điều tra, Phiêm khai trong lúc đi tập thể dục buổi sáng bị nhóm thanh niên xã Đại An chặn đánh ở cầu Quảng Huế nên rủ bạn mang dao bầu, tuýp sắt đi trả thù.

Theo Ngọc Trường (VNE)