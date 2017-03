Cầm đầu ổ trộm là đối tượng truy nã đặc biệt

Mở rộng vụ án, cơ quan công an phát hiện trong ổ nhóm tội phạm này có một đối tượng bị Công an tỉnh Nam Định truy nã về hành vi giết người.

19h30 ngày 19-1-2010, Công an huyện Đông Anh phối hợp với Công an xã Cổ Loa kiểm tra hành chính nhà nghỉ Ninh Anh Vũ, tại thôn Đồng Quán, xã Cổ Loa, phát hiện tại phòng 201 có Nguyễn Kim Lâm, SN 1986, trú tại xóm Gà, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh; Cao Mạnh Linh, SN 1987, trú quán tại phường Phan Đình Phùng, TP Nam Định và một số đối tượng khác không có giấy tờ tùy thân; hiện tại họ đang sử dụng 3 chiếc xe máy nhãn hiệu Honda @, Honda Dream II và Yamaha Jupiter không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Trước sự việc trên, Công an huyện Đông Anh đã lập biên bản, đưa các đối tượng cùng phương tiện về trụ sở công an để làm rõ. Tại cơ quan công an, các đối tượng Linh, Lâm khai nhận không có việc làm, thường xuyên lang thang tại các quán Internet tụ tập chơi bời tại các nhà nghỉ, nhà trọ bình dân ở khu vực huyện Đông Anh.

Lâm, Linh cùng nhóm bạn đã thuê phòng trọ tại nhà nghỉ Ninh Anh Vũ từ ngày 14-1-2010 để làm nơi “tá túc”. Nhằm kiếm tiền ăn chơi và thanh toán tiền thuê phòng trọ, Linh và Lâm bàn bạc với Nguyễn Văn Quỳnh, SN 1990, ở xóm Chùa, xã Cổ Loa và Nguyễn Xuân Cảnh, SN 1990, trú tại xóm Gà, xã Cổ Loa cùng nhau đi trộm cắp xe máy. Linh đã chuẩn bị vam phá khóa tự tạo cho cả bọn. Linh phân công cho Cảnh và Quỳnh trực tiếp dùng vam phá khóa tự tạo để thực hiện các vụ trộm xe máy, còn Linh và Lâm đứng ngoài cảnh giới. Sau khi trộm cắp được xe máy, Cảnh và Quỳnh mang đi tiêu thụ. Chỉ tính riêng trong tháng 1-2010, nhóm tội phạm này đã gây ra 4 vụ trộm cắp xe máy tại địa bàn quận Thanh Xuân và huyện Đông Anh.

Theo lời khai của Cao Mạnh Linh, ngày 16-1-2010, chúng cùng nhau gây ra vụ trộm cắp chiếc xe máy Honda Dream II của một người dân dựng trước sân một trang trại chăn nuôi gà ở xã Xuân Canh, huyện Đông Anh. Chiếc xe này chúng bán cho một người ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh lấy 1,5 triệu đồng tiêu xài. Tối hôm sau, Linh cùng đồng bọn tiếp tục gây ra vụ trộm cắp một chiếc xe Honda Wave RS của một phụ nữ ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân. Chúng bán chiếc xe này cho một người ở huyện Từ Liêm lấy 4,5 triệu đồng. 14h chiều 17-1-2010, Linh cùng đồng bọn tiếp tục gây ra vụ trộm cắp chiếc xe máy Honda Future Neo của một người dân ở thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh và bán cho một người ở khu vực Ngã Tư Sở, quận Đống Đa lấy 4 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Đến 16h ngày 19-1-2010, Linh cùng với Lâm gây ra vụ trộm cắp chiếc xe máy Yamaha Jupiter của một nam thanh niên ở phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, rồi mang về nhà nghỉ Ninh Anh Vũ cất giấu, chờ tìm mối tiêu thụ.

Trong quá trình mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh được biết ngoài vai trò cầm đầu ổ nhóm tội phạm chuyên trộm cắp xe máy, Cao Mạnh Linh còn là đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định ra lệnh truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc về hành vi giết người. Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Quỳnh, Nguyễn Kim Lâm và Nguyễn Xuân Cảnh về hành vi trộm cắp tài sản, bàn giao Cao Mạnh Linh cho Công an tỉnh Nam Định xử lý theo thẩm quyền. Đối tượng Cao Xuân Cảnh hiện đang bỏ trốn, cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đề nghị Cảnh sớm đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật.

Ai biết Cảnh trốn tại đâu, báo ngay cho Công an huyện Đông Anh (ĐT: 0.438.833.618), để cơ quan công an kịp thời bắt giữ tội phạm.

Theo Hà Trang (ANTĐ)