Cam go truy nã Dũng “ben” - dấu vết từ những người tình

Đi tìm kẻ “vô hình”

“Để biết được căn nhà mà Dũng “ben” đang ẩn náu ở Hà Nội, chúng tôi phải tiếp xúc khoảng 270 người, trong đó có không ít người tình của Dũng” - thượng tá Nguyễn Văn Võ, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Truy nã Công an tỉnh Bình Dương, cho biết. Dũng “ben”, tức Dương Hoàng Dũng (47 tuổi, nguyên quán Hà Nội), là kẻ đã bắn chết ông Phan Văn Lan (giám đốc doanh nghiệp Lan Thảo, TP Thủ Dầu Một - Bình Dương) vào ngày 6-5-2011.Theo thượng tá Võ, hành trình bắt Dũng “ben” rất gay go vì đối tượng này từng là trinh sát hình sự, biết “lấy nghiệp vụ để chống nghiệp vụ”. Sau khi gây án, Dũng tẩu thoát không để lại dấu vết. Suốt 4 tháng sau đó, các chiến sĩ giỏi nhất của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương lùng sục Dũng nhưng gã vẫn bặt vô âm tín. Tiếp đó, toàn bộ hồ sơ và thông tin về Dũng “ben” được Phòng Cảnh sát Hình sự chuyển sang Phòng Cảnh sát Truy nã thụ lý.Thượng tá Nguyễn Văn Võ đang kể về hành trình truy nã Dũng “ben” (ảnh nhỏ) và căn nhà mà Dũng “ben” trú ngụ cùng người tình ở Hà Nội.

Lần theo những người tình

Vào hang bắt hổ



Định đánh lừa công an

“Đầu tiên, tôi đến nhà gặp vợ và em ruột của Dũng, mang theo 3 lá đơn kêu gọi gã đầu thú nhưng họ một mực bảo rằng không biết Dũng còn sống hay đã chết” - thượng tá Võ kể. Dò hỏi nhiều băng giang hồ cộm cán ở TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, công an cũng không thu được kết quả gì. Thượng tá Võ cho rằng có thể các băng nhóm ông tiếp cận biết nơi trốn của Dũng nhưng do sợ “chân rết” của gã lấy mạng nên không dám nói. Trong khi đó, công an nhiều tỉnh ở miền Bắc, miền Tây gọi về Bình Dương báo có người giống Dũng xuất hiện ở địa bàn mình nhưng ngay sau đó lại biến mất.Sau nhiều tháng truy tìm, các trinh sát tỉnh Bình Dương cũng tìm ra điểm yếu chết người của Dũng, đó là tật mê gái. Mặc dù đã kết hôn và có 2 con nhưng Dũng vẫn “phiêu du” với hàng tá người đẹp ở TPHCM, Quảng Nam, Hà Nội… Những người tình của Dũng lại thường ghen tuông, dọa nạt nhau. Có lần bất chấp đường sá xa xôi, người đẹp tên H. đã lặn lội từ Quảng Nam vào TPHCM để chửi rủa những cô bồ khác của Dũng.Lãnh đạo Phòng Cảnh sát Truy nã nhận định Dũng là người sống không thể thiếu bạn tình. Một cuộc tìm và sàng lọc bạn tình của Dũng được các trinh sát thực hiện. Kết quả, trước khi gây án, người mà Dũng “thăm nom” nhiều nhất là Vũ Thị Kim Dung (SN 1962, quê Hà Nội). Dung đẹp mặn mà, từng là diễn viên xiếc, đi du học, sống ở quận 10 - TPHCM. Các trinh sát phát hiện thời điểm Dũng bỏ trốn cũng là thời điểm Dung không còn xuất hiện ở căn nhà tại quận 10 nữa!Thông qua nhiều nguồn tin, trinh sát Bình Dương phát hiện Dung đang sống tại căn nhà ở ngõ 292 phố Nghi Tàm, quận Tây Hồ - Hà Nội. Ngay lập tức, trung úy Phạm Quốc Thu (Phòng Cảnh sát Truy nã tỉnh Bình Dương) làm báo cáo gửi trưởng và phó ban chuyên án. Trước khi trung úy Thu lên đường bắt Dũng, “địa chỉ tuyệt mật” của Dung chỉ có 3 người trong ban chuyên án biết.Bốn trinh sát của Bình Dương đến Hà Nội để tìm Dũng “ben”. Khi đã tìm được ngôi nhà theo “địa chỉ tuyệt mật”, trung úy Thu gọi về cho thượng tá Võ (lúc này là phó ban chuyên án) thông báo: “Nhà này 3 tầng, các lớp cửa khóa rất cẩn thận, không phát hiện gì, chưa biết trong nhà có Dũng “ben” hay không”. Hôm sau, trung úy Thu gọi về Bình Dương: “Thấy Dung đi ra khỏi nhà với một cô gái. Có một người đàn ông ở trên lầu, không biết phải Dũng không”. Trung tá Võ nhắc nhở: “Coi chừng là nó đó”.Ngày 14-8, một giờ trước khi bắt Dũng, trung úy Thu tiếp tục gọi về cho thượng tá Võ: “Khuôn mặt đối tượng này khá giống Dũng “ben” nhưng em thấy trên người nó có hình xăm lớn. Anh hỏi anh em xem Dũng “ben” có xăm không”. Ngay lập tức, thượng tá Võ gọi cho cán bộ trại giam công an tỉnh đề nghị thẩm vấn Bí Đao (một tay đàn em của Dũng đang bị giam). Bí Đao cho biết trên người Dũng có hình xăm rất lớn.Tin chắc người đàn ông trong nhà là Dũng, các trinh sát của tỉnh Bình Dương phối hợp với hơn 10 trinh sát Hà Nội lên phương án tập kích. Khoảng 15 giờ ngày 14-8, khi người giúp việc mở cổng đi ra, 4 mũi trinh sát theo 4 hướng ập vào nhà trước sự ngơ ngác, bất lực của Dũng. Dũng để một khẩu súng dưới nệm nhưng không kịp lấy ra chống trả thì đã bị trinh sát còng tay...Điều bất ngờ là khi đưa Vũ Thị Kim Dung về trụ sở công an thì các trinh sát của Hà Nội và Bình Dương mới phát hiện Dung là đối tượng bị Công an TPHCM ra quyết định truy nã vào tháng 3-2012. Cụ thể, Dung hứa chạy án giúp một người với giá 10.000 USD. Tuy nhiên, Dung lấy tiền xong đã biến mất. Tại cơ quan công an, Dung khai mình đang mang song thai ở tháng thứ 4. Dũng cũng thừa nhận điều này và cho biết đó là con mình. Tuy nhiên, khi công an đưa Dung đến bệnh viện khám, bác sĩ khẳng định Dung hoàn toàn không mang thai!