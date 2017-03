Cầm súng đi trộm chó

Rạng sáng 18/6, người dân làng Yên Khánh (xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) phát hiện hai kẻ lạ mặt vào làng bắt chó liền hô hào đuổi theo, nhóm trộm vứt xe máy và đồ nghề chạy mất dạng. Không bắt được bọn đạo chích, dân làng quay lại châm lửa đốt cháy rụi chiếc xe máy Sirius chúng bỏ lại hiện trường.



Tuy nhiên, 2h sáng hôm sau, Phạm Văn Chiến (31 tuổi, xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành) cùng đồng bọn tiếp tục quay lại "ăn hàng". Người dân đang say ngủ thì nghe tiếng chó sủa dữ dội, tiếng chân người chạy rầm rập bên ngoài. Lát sau, tiếng kẻng, tiếng chiêng khắp làng trên xóm dưới đồng loạt vang lên liên hồi. Không ai bảo ai, dân làng vác gậy gộc, cuốc xẻng túa ra đường.







Tang vật một vụ trộm chó tại Thanh Hóa. Ảnh: Lê Hoàng



Theo Lê Hoàng (VNE)



"Nghe tiếng báo động, hơn 500 người dân các xóm Yên Khánh, Ái Sơn... chạy ra đường bao vây các hướng không cho hai tên cẩu tặc chạy trốn", ông Vũ Văn Hải, Trưởng công an xã Thạch Bình kể và cho biết, thấy dân làng bủa vây, hai tên trộm bỏ lại xe máy rồi lao nhanh về phía đồng đầm Bông.Thấy nhiều người truy rát, trên đường rút chạy, một trong hai tên trộm rút súng nhả liên tiếp 4 - 5 phát đạn về phía sau khiến anh Phạm Văn Trường (25 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (17 tuổi), Nguyễn Văn Thụ (28 tuổi), Nguyễn Văn Trung (28 tuổi) gục ngay tại chỗ."Tên trộm có súng, mọi người cẩn thận kẻo dính đạn”, một người cảnh báo và hô lớn “phải bắt bằng được tên giặc cướp của dân làng”. 30 phút sau, người dân phát hiện Chiến đang ẩn nấp trong chuồng trâu của một gia đình ở thôn Ái Sơn. Chiến bị lôi ra ngoài và đánh đến chết, tên còn lại trốn thoát.Tại hiện trường, công an thu được một xe máy, một kích điện, bên cạnh là con chó đang nằm gọn trong dây thòng lọng. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ một khẩu súng tự chế, bên trong có hai viên đạn chưa sử dụng, nhiều vỏ đạn đã bắn.Nhà chức trách cho biết, Chiến nghiện ma túy nặng, nhiều năm nay sống bằng nghề trộm chó. Chiều cùng ngày, sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, công an giao trả Chiến về cho gia đình mai táng.Ông Hải cho biết, trong số 4 người trúng đạn, 3 người đã xuất viện, còn anh Hùng bị trúng 3 mảnh đạn, một mảnh xuyên ổ bụng nên phải chuyển đến bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành phẫu thuật gắp viên đạn ra. "Rất may chúng chỉ dùng súng bắn đạn ria và cự ly nhả đạn khá xa nên độ sát thương không lớn", ông Hải nói.Theo ông Hải, gần đây, một số xã phía bắc huyện Thạch Thành liên tục bị mất trộm chó. Nhiều nhóm cẩu tặc ở các vùng lân cận thường xuyên dạt về Thạch Bình “ăn hàng”. Lúc cao điểm có 5-7 toán cẩu tặc hoạt động, mỗi nhóm thường có hai tên. Chúng lẻn vào làng những lúc vắng người, nhất là ban đêm nên lực lượng an ninh rất khó bắt giữ. Đặc biệt, khi đi câu trộm chó, bọn đạo chích thường mang theo nhiều “hàng nóng” như dao kiếm, mã tấu, chai lọ, ớt bột... và cả súng ống để phòng thân, nếu bị truy đuổi chúng sẵn sàng đánh trả để tháo thân.Trước nạn trộm hoành hành, dân làng phải cắt cử lực lượng hàng đêm mai phục ở đầu xóm để xua đuổi. "Chúng chẳng khác nào những tên cướp cạn, vừa liều lĩnh vừa manh động. Nhiều tháng nay chúng khiến dân làng mất ăn mất ngủ nên chúng tôi phải cử người ngăn chặn kẻ gian”, anh Nguyễn Văn Thụ, xóm Yên Khánh nói.Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đang thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản.