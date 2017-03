Cấm xe tự chế lưu thông từ 1-1-2008 : Lúng túng!

Thời điểm thực hiện Nghị quyết 32 đã cận kề, đồng nghĩa với hàng chục ngàn hộ gia đình đang mưu sinh cùng những chiếc xe tự chế ấy đang “nhấp nhỏm”, khi “hướng ra” cho việc mưu sinh của họ vẫn ngổn ngang…

Vì sao cấm xe tự chế?

Nghị quyết 32 của Chính phủ (ban hành ngày 29-6-2007) về các giải pháp cấp bách nhằm kéo giảm ùn tắc và tai nạn giao thông nêu rõ: Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu thông xe tự chế 3 bánh, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ. Lý do cấm xe tự chế lưu thông được đưa ra là do không đảm bảo an toàn giao thông, gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị, chở hàng hóa cồng kềnh gây ùn tắc giao thông…

Tại TPHCM, từ năm 2002, UBNDTP cũng đã có chủ trương cấm, hạn chế loại xe này lưu thông hoặc đậu trên một số tuyến đường, khu vực trung tâm. Nghị quyết 32 đã tác động trực tiếp hàng chục ngàn hộ dân chạy XBG, trong đó có rất nhiều hộ đang nằm trong diện xóa đói giảm nghèo tại TPHCM.

Xuất phát từ thực tế này, cuối tháng 9-2007, Ban Chỉ đạo XĐGN và việc làm TPHCM đã có văn bản yêu cầu các quận, huyện khảo sát, nắm nhu cầu chuyển đổi nghề cho những hộ bị ảnh hưởng bởi quy định cấm XBG. Trên cơ sở đó, chính quyền sở tại phải hỗ trợ các hộ trên chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp và đề xuất các giải pháp cụ thể.

Tuy nhiên, đến chiều 25-12, khi chúng tôi liên hệ với Ban Chỉ đạo XĐGN và việc làm TP thì được trả lời “hiện nay các quận, huyện chưa báo cáo hết nên chưa có số liệu chính thức”. Phải chờ đến khi có đầy đủ số liệu chính thức và phải họp các sở ngành lại mới có được phương án hỗ trợ. Đối với những hộ có nhu cầu đi hợp tác lao động nước ngoài sẽ được hỗ trợ vốn tối đa, có thể lên đến 50 triệu đồng/hộ.

Tuy nhiên, theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay có trên 1.500 hộ nghèo có người chạy XBG (khoảng 8.000 nhân khẩu) trong đó chỉ có 3 hộ có nhu cầu vay vốn đi xuất khẩu lao động. Thực tế cho thấy, hầu hết những người chạy XBG đều đã có tuổi, trình độ văn hóa thấp, không có tay nghề nên việc chuyển đổi ngành nghề đối với họ rất khó khăn.

Anh Linh, một tài xế XBG 47 tuổi, ngụ tại phường 12, Gò Vấp lo lắng: “Làm công việc bốc vác nặng chúng tôi không thể, làm công nhân cũng khó, học nghề lại càng khó hơn. Chúng tôi chỉ mong có một loại phương tiện phù hợp để tiếp tục công việc của mình. Nhưng cả tháng nay đi tìm mua loại xe mới đều không có, mà mua xe tải thì tiền đâu?”.

Có lộ trình thực hiện phù hợp

Phải khẳng định rằng, quy định cấm xe tự chế lưu thông để đảm bảo an toàn giao thông là chủ trương đúng, tuy nhiên để thực hiện hiệu quả, tránh sự xáo trộn cuộc sống của hàng ngàn lao động và nhu cầu vận chuyển hàng hóa chung thì cần có một lộ trình cụ thể.

Anh Vũ, tài xế chạy XBG cạnh Khu công nghiệp Tân Bình cho rằng, “ít nhất cũng phải có lộ trình vài ba năm để những người chạy XBG như chúng tôi có thời gian chuẩn bị”.

Trước mắt, có thể cấm theo giờ hoặc cấm theo khu vực hoặc thời gian đầu giới hạn XBG chỉ được chạy từ 22g đến 5g sáng hôm sau. Sau đó bắt đầu cấm lưu thông ở nội đô, rồi đến ngoại thành. Chừng đó thời gian đủ để những người này chuyển nghề hoặc chuyển phương tiện.

“Cách làm gấp gáp như vậy thì nhưng người có tiền mua ô tô thay thế cũng không đủ thời gian để học bằng lái chứ nói gì là chuyển nghề”, một người chạy XBG nói. Một chuyên viên Ban ATGT TPHCM cũng đồng ý với quan điểm, cần lùi lại thời gian cấm xe tự chế lưu thông. Theo ông Trịnh Đức Chinh, Cục phó Cục Đăng kiểm Việt Nam, một số loại xe tương tự ở các nước trong khu vực cũng đang sử dụng và chỉ hạn chế ở khu đô thị.

“Cần định hướng và đào tạo nghề cho những người chấp nhận bỏ “nghiệp” XBG hoặc chuyển đổi phương tiện phù hợp để chúng tôi mưu sinh” - đó là mong muốn của hầu hết tài xế XBG hiện nay. Thế nhưng, tiếp xúc với nhiều tài xế XBG, khi được hỏi sẽ làm gì khi cấm XBG lưu thông hầu hết đều lắc đầu “chưa biết sẽ ra sao”.

Khi tiếp xúc với lãnh đạo các địa phương để hỏi về chính sách hỗ trợ thì hầu hết đều chưa nắm được số liệu cụ thể về XBG trên địa bàn phụ trách chứ chưa nói đến phương thức hỗ trợ. Một cán bộ phụ trách lĩnh vực vận tải Sở GTCC TPHCM thừa nhận: “Hiện nay chưa thể thống kê được có bao nhiêu XBG trên địa bàn vì các loại xe này hầu như không đăng ký, đăng kiểm”.

Tuy nhiên, vị cán bộ này cũng cho rằng, trước khi cấm XBG cần phải có lộ trình, hướng mở cho người dân chuyển đổi nghề nghiệp hoặc phương tiện khác để tiếp tục mưu sinh. Tuy nhiên, hướng mở hiện nay là gì thì vị này cũng “bó tay” và cho rằng trách nhiệm này không thuộc đơn vị mình.

Về phía CSGT, Thượng tá Võ Văn Vân, Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ, Công an TPHCM cho biết, từ ngày 1-1-2008, tất cả các xe 3, 4 bánh tự chế tham gia giao thông sẽ bị lập biên bản, tịch thu bán phế liệu. Đối với gần 1.000 XBG có đăng ký lưu hành vẫn được lưu thông sau 1-1-2008.

Về loại phương tiện XBG nhập khẩu, Thượng tá Võ Văn Vân cho biết, CSGT vẫn tiến hành đăng ký bình thường, tuy nhiên hiện nay chỉ mới có 1 trường hợp duy nhất đến đăng ký. Qua tìm hiểu trên thị trường, đã xuất hiện loại XBG mới của Trung Quốc sản xuất do Công ty M&H (Đồng Nai) nhập khẩu. Tuy nhiên, lãnh đạo công ty này cho biết, hiện nay đã hết hàng do từ ngày 11-12-2007 phải ngưng nhập theo văn bản của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay tại Việt Nam, tập đoàn xe máy T&T đang lắp rắp loại xe mô tô 3 bánh thay thế XBG. Loại xe này có tải trọng 500kg, có cả số lùi, phanh dầu… được cấp phép đăng ký, đăng kiểm và giá được đưa ra cũng khá mềm (khoảng 25 triệu đồng/chiếc).

Tuy nhiên, theo đại diện của tập đoàn này, đợt đầu tiên dự kiến xuất xưởng trong tháng 1-2008 với số lượng 500 chiếc, đợt tiếp theo sẽ là 1.000 chiếc. Như vậy, gánh nặng của hàng chục ngàn gia đình nghèo lại càng nặng hơn khi không có phương tiện và nghề nghiệp khi XBG bị cấm lưu thông.