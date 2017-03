Camera vạch trần kẻ cướp xe SH có 200 triệu đồng

Theo Tùy Phong (VNE)



Ngày 23/8, Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) bắt tạm giam Phạm Văn Hiệp (24 tuổi) và Nguyễn Xuân Thái (32 tuổi, cùng ngụ xã Đak Kroong, huyện Đak Đoa, Gia Lai) về hành vi Cố ý gây thương tích và Cướp tài sản.Theo cơ quan điều tra, trưa 6/8, Thái và Hiệp đi xe máy đến Phòng Giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Biển Hồ (TP Pleiku) để kiểm tra tài khoản. Bộ đôi phát hiện có người đàn ông vừa hoàn thành thủ tục rút 250 triệu đồng nên ra hiệu nhau sẽ "ăn hàng". Bọn chúng bám theo ông này, định đến chỗ vắng sẽ ra tay cướp.Tuy nhiên, ông này chạy thẳng đến quán cà phê ở phường Hoa Lư, TP Pleiku nên Hiệp và Thái cũng vào theo. Thấy người đàn ông đưa 200 triệu đồng cho chị Huyền - kế toán công ty TNHH Trung Hiếu (trụ sở TP Pleiku), chúng đổi kế hoạch sẽ ra tay với chị này nên ra ngoài tháo biển số xe, chuẩn bị gây án.Sau khi bỏ tiền vào cốp xe SH, chị Huyền rời khỏi quán. Hai gã thanh niên chạy sau chị Huyền từ TP Pleiku về huyện Ia Grai. Đến đoạn gần nghĩa trang liệt sĩ của huyện, Thái cho xe vượt lên để Hiệp xịt hơi cay vào mặt chị Huyền khiến nạn nhân ngã xuống đất. Hai tên cướp tiếp tục xông đến đạp tới tấp vào người nạn nhân rồi cướp chiếc xe SH bên trong có 200 triệu đồng và một laptop, tẩu thoát.Hai tên cướp chạy đến trang trại Trăng Non (phường Hội Phú, TP Pleiku) thì bỏ xe SH và laptop lại, phóng thẳng lên tỉnh Kon Tum ăn chơi. Chị Huyền vì bị chấn thương nặng ở đầu được người dân đưa đi cấp cứu.Lần lại dấu vết từ những nơi nạn nhân ghé qua, cảnh sát phát hiện hình ảnh Thái và Hiệp được camera của Phòng Giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Biển Hồ và quán cà phê ghi lại.Ngày 20/8, xác định cặp đôi này chính là thủ phạm của vụ cướp táo bạo, cảnh sát bao vây bắt được Hiệp gần khu vực trú ngụ. Biết không thể trốn thoát, sáng nay, Thái đã đến công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.