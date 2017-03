Cán bộ địa chính thách công an 'có ngon thì bắn đi'

Hiện công an đã mời các ông Nguyễn Thế Nam, Võ Thành Cảnh, Nguyễn Hoàng Dinh (đều là nhân viên Văn phòng quản lý đất đai huyện Nhơn Trạch) để lấy lời khai.

Bước đầu, ông Nam, ông Cảnh, ông Dinh khai đã nhậu và xông ra từ quán rượt đuổi cán bộ Trung tâm văn hóa - thể thao - học tập cộng đồng thị trấn Long Thành (gọi tắt là Trung tâm văn hóa) rồi giật bảng tên, súng của công an thị trấn Long Thành khi đang làm nhiệm vụ.

Theo anh Lê Trần Ngọc An (cán bộ trật tự an toàn giao thông thị trấn Long Thành), khoảng 16g30 ngày 2-10 công an thị trấn nhận được tin báo có một ôtô 30 chỗ ghé vào quán nhậu hải sản Ngân ở sát nhà thi đấu đa năng của huyện (thuộc tổ 3, khu Phước Hải, thị trấn Long Thành) cán sập một số nắp cống của nhà thi đấu.

Khi đó, anh An cùng công an viên thị trấn và cán bộ của Trung tâm văn hóa (đơn vị quản lý nhà thi đấu) ra hiện trường nhưng không còn thấy ôtô.

Từ lời khai của chủ quán hải sản, lực lượng làm nhiệm vụ đã xác định nhóm cán bộ gần 20 người từ trên ôtô 30 chỗ bước xuống rồi vào quán hải sản nhậu.

Lúc này lực lượng chức năng làm biên bản ghi nhận nắp cống hư. Do không có xe gây hư hỏng tài sản nên chị Trương Thị Phương, Phạm Kim Oanh (cán bộ Trung tâm văn hóa) chụp hình số cán bộ đang ngồi nhậu để có cơ sở truy tìm chủ xe, yêu cầu khắc phục hậu quả làm hư các nắp cống.

Theo lời anh An, khi nhóm cán bộ ngồi nhậu thấy bị chụp hình đã la lên rồi lao từ trong quán ra rượt đuổi chị Phương, chị Oanh để lấy máy ảnh.

Anh An cùng các công an viên ngăn cản thì bị Nguyễn Thế Nam, Võ Thành Cảnh nhục mạ. Khi lực lượng chức năng đang giải thích thì một nhóm cán bộ ngồi trong quán nhậu bao quanh la ó.

Cảnh lao vào chụp bảng tên của anh An bỏ vào túi áo rồi chuyền tay cho mọi người trong nhóm (hiện bảng tên đã mất), còn Nam nhảy vào xô xát, nhục mạ lực lượng.

“Tôi đề nghị nhóm cán bộ này lui ra vì lực lượng đang có súng thì Nam nhảy vào chụp súng. Tôi gạt tay thì băng đạn trượt xuống.

Lúc ấy Cảnh nhảy vào banh ngực áo thách thức: “Mày tưởng có súng mày ngon. Ngon thì bắn tao đi”.

Còn Nguyễn Hoàng Dinh đứng ra thách thức, nhục mạ lực lượng đang có mặt lập biên bản” - anh An nhớ lại.

Cũng theo nhiều nhân chứng có mặt ở hiện trường, khi lực lượng công an thị trấn được huy động đến hỗ trợ thì nhóm cán bộ gần 20 người đã bỏ đi.

Riêng Võ Thành Cảnh, công an yêu cầu dừng lại nhưng đã bỏ chạy khoảng 100m rồi chống cự thì bị khống chế.

Tại cơ quan công an, Võ Thành Cảnh khai đang ngồi trong quán uống bia thấy bị chụp hình nên chạy ra cùng với Dinh “xô đẩy, nắm cổ áo, giật bảng tên trước ngực anh An là sai pháp luật”.

Riêng Nguyễn Thế Nam khai đã được huyện Nhơn Trạch thuê xe 30 chỗ để lên tỉnh Đồng Nai tập huấn về đất đai, sau đó ghé quán Ngân uống bia cùng với 17 cán bộ khác.

Trong đó có một phó giám đốc Văn phòng quản lý đất đai huyện Nhơn Trạch, nhân viên văn phòng và nhiều cán bộ địa chính của các xã Phước Khánh, Phú Đông, Hiệp Phước, Vĩnh Thanh, Long Thọ, Đại Phước, Phú Hữu, Phú Hội.

Ông Nam cũng xác nhận ông Cảnh banh áo ngực thách thức công an “mày bắn tao đi” là có thật. Theo ông Nam, nguyên nhân của việc xô xát, ẩu đả với công an là sai nhưng vì đang ăn nhậu, bị phụ nữ chụp hình nên bức xúc.

Trả lời câu hỏi của chúng tôi về hướng xử lý nhóm cán bộ trên, một người có trách nhiệm của Công an thị trấn Long Thành cho biết hiện vụ việc vẫn đang được củng cố hồ sơ và mời những người có liên quan đến lấy lời khai.

“Nhóm cán bộ này đã có dấu hiệu của hành vi gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ. Chúng tôi vẫn đang điều tra và xin ý kiến lãnh đạo để xử lý” - vị này cho biết.

Theo HÀ MI (Tuổi Trẻ)