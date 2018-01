Cán bộ đô thị phường bán đất ‘vịt giời’

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM đang thụ lý vụ án lừa đảo trong việc mua bán đất do Công an quận 12 khởi tố, chuyển lên để điều tra theo thẩm quyền.



Cán bộ văn xã tố cán bộ quản lý đô thị

Theo tố cáo của bà Trần Thị Bích Châu (cán bộ văn hóa xã hội phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM), bà bị ông Nguyễn Thành Nhân (cán bộ quản lý đô thị (QLĐT) phường Hiệp Thành) lừa bán 14 lô đất, chiếm đoạt 8,1 tỉ đồng.

Bà Châu cho hay: Đầu tháng 12-2016, ông Nhân thông tin cho bà là có hai hộ dân hùn tiền làm dự án phân 14 lô đất ở đường HT43. Khi lập dự án, họ kẹt vốn nên ông Nhân làm đại diện cho hai hộ dân bán 14 lô đất trên để lấy tiền đóng thuế.

Vì cùng làm chung cơ quan, ông Nhân lại là cán bộ QLĐT nên bà đồng ý mua 14 lô đất với giá hơn 29 tỉ đồng để sang nhượng lại kiếm lời.

Sau khi thỏa thuận, bà đã chuyển cho ông Nhân 8,1 tỉ đồng, số còn lại bà sẽ giao đủ khi ra công chứng sang tên. Việc mua bán này được thừa phát lại lập vi bằng làm chứng.

Theo bà Châu, trước khi lập vi bằng, ông Nhân cung cấp bản phôtô giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bản đồ hiện trạng vị trí với lý giải là khi nào đóng xong thuế mới có hồ sơ bản gốc các lô đất nêu trên.

Cũng theo bà, để có tiền mua đất của ông Nhân, bà dùng chính các lô đất này chuyển nhượng lại cho bốn người khác và nhận cọc của họ 9,1 tỉ đồng.

Sau đó, một người mua đất của bà Châu phát hiện vị trí đất mà ông sang nhượng chủ đất đã bán cho người khác nên báo cho bà. Tá hỏa, bà liên lạc với ông Nhân nhưng ông này báo là đang đi du lịch rồi tắt điện thoại. Sau đó ông bỏ nhiệm sở, gia đình lên phường xin cho ông Nhân nghỉ việc…



Bà Châu giao tiền cho ông Nhân để mua đất tại văn phòng thừa phát lại. (Ảnh chụp lại trong vi bằng)

Chuyển hồ sơ cho công an



Trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo UBND phường Hiệp Thành xác nhận: Ông Nhân được phân công làm ở tổ QLĐT, trực tiếp làm công tác xác nhận vị trí đất trên địa bàn phường. Sau khi ông bỏ nhiệm sở, cơ quan cho nghỉ việc và xóa tên đảng viên (Nhân đang là đảng viên dự bị).

Với tố cáo của bà Châu về dấu hiệu lừa đảo của ông Nhân khi dùng giấy phôtô để bán đất, Trung tá Lương Văn Phương, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an quận 12, cho biết: Đơn vị đã mời chủ 14 lô đất mà Nhân đã bán cho bà Châu, họ đều khẳng định không bán, không hùn với Nhân. “Do vụ án vượt quá thẩm quyền nên Công an quận 12 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án lên Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM để điều tra theo thẩm quyền” - ông nói.

Trong khi đó, người mua đất của bà Châu cũng có đơn tố cáo đến công an, cho rằng bà là đồng phạm với ông Nhân để lừa họ. Về việc này, một điều tra viên Công an quận 12 xác nhận cũng đã thụ lý đơn. “Họ tố cáo bà Châu ký giả chữ ký của ông Nhân để bán đất. Chúng tôi đề nghị nhập vào vụ án của Nhân nhưng cấp trên không đồng ý, họ nói hai vụ khác nhau. Hiện nay Công an TP đang truy tìm ông Nhân để xử lý” - điều tra viên cho hay.