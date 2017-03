Cán bộ hải quan tiếp tay buôn lậu xe hơi

Ngày 17/3, Công an tỉnh Đồng Tháp chuyển hồ sơ đề nghị VKS cùng cấp truy tố Lý Vĩnh Hòa (43 tuổi), Nguyễn Minh Thiện (36 tuổi, cùng là nguyên cán bộ hải quan Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Liên quan vụ án, Nguyễn Tất Linh (38 tuổi) bị đề nghị truy tố tội Buôn lậu và Nguyễn Ngọc Thanh (57 tuổi, nguyên công chứng viên Văn phòng công chứng Bách Việt) tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.





Nguyễn Minh Thiện, nguyên cán bộ hải quan Cửa khẩu Dinh Bà (Đồng Tháp). Ảnh: Đ.X.

Theo điều tra, hơn 1 năm trước Linh (tự Mách) bỗng khá giả khi giúp nhiều Việt kiều hồi hương hoàn tất thủ tục nhập khẩu ôtô theo dạng tài sản di chuyển từ Campuchia về Việt Nam. Giữa tháng 1/2013, Công an tỉnh Đồng Tháp bất ngờ kiểm tra ôtô Toyota Tundra biển số TP HCM do Linh điều khiển. Giấy tờ xe bị tạm giữ sau đó mang tên Việt kiều Campuchia là Nguyễn Văn Hong, có đăng ký thường trú tại Việt Nam.

Qua xác minh, nhà chức trách xác định Hong không có tên trong danh sách nhập cảnh về Việt Nam theo dạng hồi hương. Do đó, ôtô Linh chạy là do bị can này mua tại Campuchia rồi nhờ Hong đứng tên, sau đó đưa đến cửa khẩu quốc tế Dinh Bà giao cho Linh mang về Việt Nam hợp thức hóa giấy tờ nhằm trốn thuế.

Mở rộng điều tra, Công an Đồng Tháp xác định Linh đã làm giả nhiều giấy ủy quyền và ký khống vào hồ sơ Việt kiều hồi hương nhập khẩu xe về Việt Nam để nộp cho hải quan cửa khẩu. Hai cán bộ hải quan Hòa và Thiện đã đồng ý thông quan các hồ sơ Linh nộp vào dù không có mặt chủ phương tiện được cho là Việt kiều hồi hương.

Đối với Thanh, bị can này được cho là đã chứng thực 4 bộ hồ sơ liên quan đến 4 ôtô của Việt kiều hồi hương do Linh mang đến dù không có mặt các bên mua, bán xe.

Theo cơ quan điều tra, với 6 ôtô và 6 môtô "khủng" Linh đưa về Việt Nam tiêu thụ trót lọt đã gây thất thoát tiền thuế hơn 8 tỷ đồng.

Theo Lê Vân (VNE)