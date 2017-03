Cán bộ kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương đánh vợ tử vong

Nguồn tin từ công an tỉnh Hải Dương cho biết, cơ quan Công an đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra vào chiều 29/3 trên địa bàn Thành phố Hải Dương. Nạn nhân vụ án mạng là chị Vũ Thị M. ( SN 1974, là cán bộ một ngân hàng tại Hải Dương). Hung thủ gây ra cái chết cho chị M. chính là Nguyễn Văn Hiếu (SN 1973, cán bộ thanh tra kho bạc tỉnh Hải Dương) chồng của nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 29/3, Công an TP. Hải Dương, Công an tỉnh Hải Dương nhận được tin báo, chị Vũ Thị M. tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 30, chị M. và chồng là Nguyễn Văn Hiếu cãi nhau. Hiếu đã đánh gãy xương sườn chị M., sau đó chị M. được hàng xóm đưa đi bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu. Tại đây, do vết thương nặng chị M. đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Hải Dương đã cử lực lượng xuống bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo công an tỉnh Hải Dương để điều tra làm rõ. Lực lượng Công an tỉnh Hải Dương, Công an TP Hải Dương đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hiếu để điều tra hành vi giết người. Được biết, Hiếu không dùng hung khí đánh chị M..