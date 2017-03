Cán bộ kiểm lâm đánh nhân viên thu phí giải trình gì?

Đỉnh điểm, ngày 29-10 ông này đã hành hung nhân viên trạm thu phí và gọi một số đối tượng côn đồ đến đòi hành hung tiếp.

Ngày 1-11, trả lời Pháp Luật TP.HCM liên quan đến cán bộ kiểm lâm đánh nhân viên trạm thu phí, ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Kiểm lâm Hòa Bình, cho biết vụ việc xảy ra vào ngày nghỉ (thứ Bảy), ngoài giờ hành chính. Tuy nhiên, đơn vị nhận thấy đây là sự việc nghiêm trọng nên đang chỉ đạo Hạt kiểm lâm huyện Lương Sơn yêu cầu anh Trần Quang Lâm giải trình.

“Bên cạnh đó, UBND tỉnh Hòa Bình cũng đã có văn bản yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Lương Sơn làm rõ. Sau khi có kết luận của công an huyện, chúng tôi sẽ làm căn cứ để xử lý, sai phạm đến đâu xử lý đến đó. Chúng tôi không nương tay, bao che, dung túng cán bộ sai phạm…” - ông Minh khẳng định.



Theo Trạm thu phí BOT quốc lộ 6, anh Trần Quang Lâm đã nhiều lần chửi bới nhân viên thu phí trạm.

Cùng ngày, ông Nguyễn Đăng Bạn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lương Sơn, cho biết đang tiến hành họp kiểm điểm hành vi của ông Trần Quang Lâm.

Tuy nhiên, ông Bạn cho biết giải trình ban đầu của ông Trần Quang Lâm khẳng định bản thân là người dân ở thị trấn Lương Sơn, thuộc đối tượng được miễn phí qua trạm BOT Hòa Bình. “Anh Lâm nói đã đăng ký qua cơ quan chức năng để được miễn phí nhưng trạm BOT không nhập vào dữ liệu mà vẫn đòi thu tiền nên dẫn đến bức xúc…” - ông Bạn nói.



Tuy nhiên, lãnh đạo trạm thu phí quốc lộ 6 bác việc ông Trần Quang Lâm cho rằng mình đã làm hồ sơ nhưng không được Công ty BOT nhập vào giữ liệu: “Nếu hồ sơ đầy đủ công an huyện sẽ chuyển lên cho chúng tôi, khi tiếp nhận hồ sơ có đầy đủ thủ tục đơn vị sẽ nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu ngay trong ngày...” - vị lãnh đạo khẳng định.

Lãnh đạo này cho biết thêm trước đó ông Trần Quang Lâm nhiều lần đi qua trạm hay chửi bới, gây ách tắc giao thông và đã bị cơ quan chức năng xử lý một vài lần.

“Đỉnh điểm, ngày 29-10, hành hung nhân viên và gọi một số đối tượng côn đồ đến đòi hành hung tiếp, việc làm này không thể chấp nhận được…” - vị lãnh đạo này nói.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 12 giờ 17 phút ngày 29-10, tại trạm thu phí BOT quốc lộ 6, ông Trần Quang Lâm, cán bộ kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Lương Sơn, điều khiển xe ô tô 29C-727.30 đi vào làn số 3 hướng Hòa Bình - Hà Nội. Lúc này, nhân viên thu phí Đặng Văn Ngọc đang làm nhiệm vụ tại cabin 3 đề nghị lái xe dừng mua vé qua trạm nhưng ông Lâm kiên quyết không mua vé và lăng mạ nhân viên thu phí.

Sau đó, ông Lâm ra khỏi xe lao qua cửa số cabin vào bên trong, liên tục đạp và đấm vào mặt nhân viên thu phí Đặng Văn Ngọc. Thấy vậy, nhân viên phân làn Lê Đức Dũng vào can ngăn cũng bị ông Lâm liên tục đấm vào ngực. Chưa dừng lại, ông Lâm tiếp tục gọi bốn đối tượng đến tiếp tục đe dọa, lăng mạ cán bộ, nhân viên thu phí.

Trong đó, có một đối tượng tên Quyền tiếp tục lao vào đánh nhân viên thu phí Đặng Văn Ngọc. Đến 12 giờ 37, ông Lâm lái xe vượt trạm kèm theo những lời đe dọa nhân viên thu phí.