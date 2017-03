Cán bộ kiểm lâm nổ súng bắn người tình

Trước đó, trưa 17-8, sau khi đi nhậu về ông Tam đã dùng súng bắn chị Nguyễn Thị Nhi (39 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh, huyện An Minh) bị thương nặng ở tay. Nhận được tin báo, Công an huyện An Minh đã xuống hiện trường khống chế và thu giữ súng K54 (bên trong còn ba viên đạn) của ông Tam. Qua điều tra ban đầu, ông Tam khai nhận sau khi ly hôn vợ, ông có quan hệ tình cảm với chị Nhi và giao tài sản cho người tình quản lý. Gần đây, giữa hai người nảy sinh mâu thuẫn, ông Tam đòi lại số tài sản thì chị Nhi không đồng ý. Hiện vụ việc đã được chuyển giao CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang thụ lý theo thẩm quyền.

DX