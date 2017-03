Cán bộ ngân hàng gạt nợ hàng chục tỷ đồng

Theo Đại Hòa (Dân trí)



Trong số những nạn nhân bị bà Liễu xù nợ, bà Phạm Thị Thu Ba (P.Quyết Thắng, TP. Kon Tum) là người cho bà Liễu vay nhiều nhất với số tiền gần 24 tỷ đồng. Đây là số tiền bà Thu Ba đã lấy vốn của gia đình và huy động từ các cá nhân quen biết để cho bà Liễu vay.Do đó, ngay sau khi bà Liễu tuyên bố vỡ nợ không còn khả năng thanh toán, gia đình bà Thu Ba phải bán tháo tài sản để trả cho những người bà đã huy động vốn.Về phía ngành chức năng, cơ quan Công an địa phương xác nhận, có nhận được đơn trình báo của người nhà bà Liễu về việc bà Liễu có nợ của nhiều cá nhân ở tỉnh Kon Tum với tổng số tiền là 47 tỷ đồng, hiện bà không còn khả năng thanh toán, đề nghị nhà chức trách bảo vệ an ninh trật tự tại nơi sinh sống.Ngay sau khi sự việc xảy ra, làm việc với báo chí, ông Trần Ngọc Ân, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Kon Tum cho biết, cơ quan đã cử người đến nhà bà Liễu để nắm tình hình nhưng không tiếp cận được vì điện thoại tắt, bà Liễu vắng nhà…Ngân hàng cũng đã cho kiểm tra các hoạt động, chứng từ liên quan đến việc đáo nợ thì không có.“Trong vụ việc này hoàn toàn không có việc lợi dụng chức năng, nhiệm vụ, công việc để huy động vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp. Tất cả những vụ việc trên của Liễu là giao dịch dân sự. Hiện tại, Ngân hàng đang chờ kết quả điều tra của cơ quan công an. Tạm thời, đơn vị đã đình chỉ công việc của bà Liễu," ông Ân cho biết.Trong khi đó, theo một lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum, đây chỉ là vụ việc dân sự nên cơ quan công an chưa vào cuộc.