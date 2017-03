Cán bộ ngân hàng “giúp” công ty ở Bạc Liêu lừa đảo

Những người bị bắt gồm: Bà Nguyễn Thị Út (33 tuổi, chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty Minh Hiếu); ông Ngô Chí Dũng (56 tuổi, ngụ TP.HCM - phó giám đốc) và Huỳnh Thanh Đoàn (39 tuổi, nguyên kế toán trưởng).



Cán bộ ngân hàng cũng bị bắt để điều tra là ông Trần Út Mười, nguyên cán bộ Phòng Khách hàng doanh nghiệp thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Bạc Liêu (BIDV).

Như chúng tôi đã thông tin, ngày 12-9, nhiều công an bất ngờ đến trụ sở công ty làm việc cả ngày. Đến khoảng 20 giờ, công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan và bắt ba người nói trên đưa về trụ sở để điều tra. Đến hôm sau, công an bắt tiếp ông Mười.

Một nguồn tin từ công an cho biết những người bị bắt đã có hành vi lừa đảo bằng cách lập hồ sơ kê khống tài sản thế chấp là kho tôm đông lạnh để vay ngân hàng hàng chục tỉ đồng. Tuy nhiên, khi công ty mất khả năng thanh toán, cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện kho chỉ có hơn 50 kg tôm chứ không phải hàng trăm tấn như hồ sơ vay vốn nêu.

Công an tiếp tục điều tra vụ lừa đảo này nên chưa cung cấp thông tin cụ thể.