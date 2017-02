Cán bộ PCCC nhũng nhiễu, hãy gọi cho tôi!

Tết này không có người chết, bị thương do cháy nổ Trong Tết Đinh Dậu 2017, trên địa bàn TP.HCM xảy ra 30 vụ cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong đó có 25 vụ cháy, chủ yếu ở nhà dân, lực lượng Cảnh sát PCCC TP trực tiếp xử lý 14 vụ, lực lượng tại chỗ xử lý 11 vụ. Trong bảy ngày nghỉ Tết không có vụ nổ nào xảy ra. Điều đáng mừng là số vụ cháy nổ giảm đáng kể, so với bảy ngày Tết năm ngoái giảm 52 vụ (tỉ lệ 67,53%). Không có người chết, bị thương do cháy nổ trong Tết năm nay. Nguyên nhân chính gây nên hỏa hoạn vẫn do sự cố về điện và bất cẩn đun nấu, thờ cúng. Nói về kết quả này, Đại tá Lê Tấn Bửu nhận định TP.HCM dân cư tập trung đông đúc, dạng nhà ở kết hợp kinh doanh nhiều. Trước Tết, nguy cơ cháy và thiệt hại nhân mạng do cháy rộ lên. Cảnh sát PCCC TP.HCM đã tham mưu cho UBND TP ban hành các văn bản chỉ đạo cảnh sát PCCC phối hợp chặt chẽ cùng đoàn kiểm tra liên ngành tổng kiểm tra, xử lý những điểm vui chơi giải trí đông người: Karaoke, chợ, trung tâm thương mại, nhà hàng tiệc cưới, điều kiện lối thoát nạn. Tổng kiểm tra các kho chứa hàng hóa lớn, điện, sân bay, bến cảng… Chủ tịch UBND quận, huyện phải đứng ra chịu trách nhiệm nếu cơ sở xảy ra cháy nổ. Bên cạnh đó, lực lượng PCCC tổ chức ngay các hội nghị chuyên đề như hội nghị nhà chung cư, mời chủ đầu tư đến tuyên truyền, giải thích, kiên trì, quyết liệt xử lý những trường hợp chủ đầu tư chưa hoàn thành nghiệm thu PCCC nhưng đã đưa dân vào ở…