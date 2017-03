Cán bộ phường lên mạng rao bán chứng chỉ giả

Ngày 12/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng (CATP Hải Phòng) cho biết đã khởi tố 6 đối tượng có hành vi mua bán và làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhà nước.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, ngày 30/6, Công an quận Hồng Bàng đã bắt quả tang Nguyễn Trung Kiên (SN 1987, cán bộ văn hoá, phường Văn Đẩu, quận Kiến An) khi đang có hành vi mua bán một số giấy tờ giả.

Qua đấu tranh, Kiên khai nhận đã cùng với Nguyễn Đức Cảnh (SN 1986, ở Bắc Sơn, quận Kiến An) thường xuyên đăng tin trên mạng Internet cung cấp các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ nghề cho người có nhu cầu mà không cần phải… học.

Khi người có nhu cầu làm bằng lái xe, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ... giả thì gọi điện thoại liên lạc với Kiên và gửi bản sao CMND và ảnh qua hộp thư điện tử.

Sau đó Kiên mang đến nhờ Ngô Xuân Bách (SN 1989; ở Ngọc Hải - Đồ Sơn) làm giả với giá từ 100 nghìn cho đến 6 – 700 nghìn đồng với mỗi loại giấy tờ như chứng chỉ ngoại ngữ, tin học…

Tuy nhiên, cũng chỉ làm “trung gian”, khi có khách “đặt hàng”, Bách lại tiếp tục nhờ Phạm Thị Diến (SN 1989, ở huyện Từ Liêm, Hà Nội) làm với mức giá rẻ hơn, ăn chênh lệch.

Song, Diến vẫn chưa phải là người cuối cùng mà lại tiếp tục nhờ Tiến Hồng Hà (SN 1985, ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) làm giả với giá rẻ hơn nữa.

Sau khi thu gom được nhiều hồ sơ, Hà lại nhờ Phạm Duy (SN 1980, ở huyện Từ Liêm, Hà Nội) làm với giá từ 20 – 30 nghìn đồng với mỗi phôi từ Trung tâm đào tạo và phát triển công nghệ FLAI ở quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Còn nếu là phôi của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì đắt hơn, với giá 200 – 250 nghìn đồng.

Sau một thời gian làm ăn, Bách còn thông qua một “cửa” khác, do Lê Thị Thu Hương (SN 1984, ở huyện Từ Liêm, Hà Nội) làm với giá rẻ hơn, chỉ khoảng từ 40 – 90 nghìn đồng mỗi loại giấy tờ.

Nhưng cuối cùng thì Hương cũng đến đặt “hàng” trực tiếp với Giám đốc Trung tâm đào tạo và phát triển công nghệ FLAI với giá từ 15 – 30 nghìn đồng cho mỗi loại giấy tờ.

Cơ quan công an còn điều tra làm rõ, lợi dụng chức danh là Giám đốc Trung tâm đào tạo và phát triển công nghệ FLAI, từ 2008 đến nay Phạm Duy Việt đã cấp hàng chục nghìn văn bằng, chứng chỉ giả các loại.

Trung bình 1 tháng, Việt cấp 2 nghìn chứng chỉ giả, vào tháng cao điểm số chứng chỉ này lên tới 5 nghìn chiếc, thu lợi bất chính hành tỷ đồng.

Ngoài ra, Việt còn mở 15 cơ sở trực thuộc và ký hợp đồng liên kết đào tạo với 17 trung tâm tin học, ngoại ngữ khác ở khắp nơi trong cả .

Thực chất các cơ sở này không tổ chức tuyển sinh, thi tuyển mà chỉ bán chứng chỉ cho khách có nhu cầu.

Hoạt động phạm tội của các đối tượng đều thông qua hộp thư điện tử để gửi danh sách, bản sao CMND, ảnh người cần cấp chứng chỉ…. và chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Sau khi làm xong chứng chỉ sẽ phát chuyển nhanh đến tận tay theo yêu cầu của người làm chứng chỉ.

Đến nay, cơ quan Công an đã khởi tố bị can các đối tượng về hành vi mua bán và làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức nhà nước và củng cố hồ sơ tiếp tục khởi tố đối với một số đối tượng khác có liên quan.

Cơ quan CSĐT Công an Hồng Bàng cũng đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng các chứng chỉ do Trung tâm đào tạo và phát triển công nghệ FLAI, từ năm 2008 đến nay đem nộp lại để phục vụ yêu cầu điều tra.

Theo Q.Minh (VNN)