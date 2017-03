Cán bộ thuế bị đâm thủng ruột, vợ hôn mê trên giường

Sự việc bất thường này được phát hiện sáng nay (27-6) bởi những người dân địa phương ở thị trấn Lập Thạch (huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc). Theo nhân chứng kể lại, sáng nay thấy gia đình anh Nguyễn Văn H. (cán bộ Chi cục Thuế huyện Lập Thạch) và chị Nguyễn Thị L. (giáo viên một trường THCS tại huyện Lập Thạch) đóng cửa im ỉm lâu một cách bất thường nên một vài người đến hỏi.



Gọi một hồi không thấy ai mở cửa, cũng không có tiếng trả lời. Nghi ngờ có việc chẳng lành, một số hàng xóm bàn nhau phá cửa vào xem.



Mọi người kinh hãi phát hiện anh Nguyễn Văn H. bị đâm thủng ruột đang trong cơn nguy kịch còn người vợ là chị Nguyễn Thị L. đang nằm trên giường trong tình trạng bất tỉnh nhân sự.



Ngay lập tức, người dân đã đưa cả 2 người đi cấp cứu và cấp báo cơ quan công an. Công an huyện Lập Thạch đã nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, phối hợp với các cơ quan liên quan để phục vụ công tác điều tra.



Đại tá Hà Xuân Khánh - Trưởng Công an huyện Lập Thạch - cho biết hiện anh H. đã qua khỏi cơn nguy kịch, ruột đã được nối lại bình thường. Do sức khỏe của nạn nhân còn yếu nên cơ quan công an vẫn chưa lấy lời khai được.

Theo một số người dân, trước khi xảy ra việc này, gia đình anh H. và chị L. thường xảy ra mâu thuẫn.



Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.