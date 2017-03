Cán bộ thuế "làm tiền" doanh nghiệp bị bắt

Theo Đàm Huy (TNO)



Theo kết luận điều tra, đầu tháng 6.2012, mặc dù không có chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục Thuế Q.Tân Bình về việc kiểm tra quyết toán thuế đối với DNTN khách sạn Cảnh Dương (P.14, Q.Tân Bình) do ông N.H.Đường làm chủ nhưng Long đã nhiều lần đến gặp ông Đường yêu cầu cung cấp sổ sách, quyết toán thuế 2010, 2011 để kiểm tra. Long "dọa" nếu không cung cấp sẽ chuyển qua tổ kiểm tra phạt và truy thu 20 - 100 triệu đồng.Sau đó, Long ra “điều kiện” nếu chung 10 triệu đồng sẽ hướng dẫn làm hồ sơ nhanh để không bị phạt, truy thu thuế. Do nhiều lần bị Long hăm dọa, thúc ép nên ngày 8.6.2012 ông Đường buộc phải đưa tiền cho Long.Chưa hết, đến tháng 10.2012, Long lại mời ông Đường lên làm việc và bắt buộc điều chỉnh tăng thuế bổ sung. Cũng như lần trước, Long "dọa" nếu không chịu thì sẽ cho người kiểm tra thực tế phạt và “ra giá” 10 triệu đồng "sẽ cho qua".Chiều 21.11.2012, Long đến khách sạn nhận tiền thì bị trinh sát của PC46 ập vào bắt quả tang.Ngoài ra, cơ quan công an còn nhận đơn của một chủ khách sạn ở Q.Tân Bình tố cáo Long đã từng “vòi vĩnh” họ lấy gần 50 triệu đồng nhưng không đủ chứng cứ nên không thể truy cứu thêm. Long khai nhận hằng tháng có chi tiền “bồi dưỡng” riêng cho ông Nguyễn Ngà (Chi cục trưởng Chi cục Thuế Q.Tân Bình).Qua điều tra xác minh, trong quá trình lãnh đạo, ông Ngà biết việc Long nhận tiền của doanh nghiệp, đưa tiền “bồi dưỡng” cho ông nhưng ông không ngăn chặn kịp thời để dẫn đến vi phạm pháp luật.Cơ quan điều tra đã có văn bản đề nghị Cục Thuế TP.HCM xử lý ông Ngà theo pháp lệnh cán bộ công chức.