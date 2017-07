Cán bộ tín dụng xã chết trong tư thế treo cổ

Trao đổi với PV sáng 6-7, ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương), xác nhận vụ việc trên.

Khoảng 16 giờ 30 chiều 4-7, anh T. được người nhà và dân quanh đó phát hiện đã tử vong trong bếp của gia đình. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương đã thông báo cho Công an huyện Tứ Kỳ và Công an tỉnh Hải Dương cùng phối hợp để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của anh T.

Quá trình khám nghiệm pháp y cho thấy ngoài vết thương do dây siết trên cổ, phổi bị xẹp do ngạt thở, trên cơ thể của anh T. không phát hiện thấy có những chấn thương do tác động của ngoại lực khác.

Được biết anh T. đang là cán bộ kế toán của Quỹ tín dụng nhân dân xã Nguyên Giáp, nhân thân và gia đình tốt, đã lấy vợ, có hai con, một trai một gái và hai vợ chồng đang chào đón sự chào đời của đứa con thứ ba.

Trước đó anh T. còn đưa vợ con về quê ngoại chơi, sau đó một mình trở về nhà và vụ việc xảy ra.