Cán bộ trại giam bị tố vòi tiền người nhà phạm nhân

(PL)- Chiều 9-9, Trung tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp (người phát ngôn của Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết lãnh đạo công an tỉnh đã nhận được đơn của ông Trần Minh Lợi (trú xã Ea B’hốk, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) tố giác tiêu cực xảy ra tại trại giam công an tỉnh.

Giám đốc công an tỉnh cũng đã chỉ đạo thanh tra công an tỉnh tiến hành xác minh, làm rõ thông tin. Thanh tra công an tỉnh đã mời người tố giác lên làm việc, xác minh thông tin, chứng cứ theo quy định. Trước đó, ông Lợi cũng đã cung cấp nhiều file ghi âm, ghi hình, hình ảnh… cho thấy cán bộ trại giam có sai phạm như chủ động gọi điện thoại gợi ý, đòi tiền gia đình phạm nhân để được đặc xá, tha tù trước thời hạn; thiếu minh bạch trong việc thu các khoản tiền thăm, nuôi phạm nhân, thu nhiều khoản tiền trái quy định... ĐẠI DŨNG