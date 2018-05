Cận cảnh 329 bánh heroin “nhồi nhét” trong chiếc xe bán tải

Ngày 13-5, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, đơn vị này vừa triệt phá một đường dây vận chuyển ma túy với số lượng cực lớn.



Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 11-5, tại quốc lộ 4D thuộc thôn Nậm Pản, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt giữ 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép 329 bánh heroin.



Nguyễn Văn Đài và Nguyễn Văn Lý tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Lào Cai

Chuyên án 316S là chuyên án được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai xác lập từ ngày 27-4-2016. Dưới dự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh, từ ngày 6-5-2018, Ban chuyên án đã triển khai thực hiện đồng loạt các kế hoạch điều tra, đấu tranh, phá án.

Sau 5 ngày bám sát các đầu mối của chuyên án, đến sáng ngày 11-5, lực lượng trinh sát đã phát hiện có một xe ô tô bán tải BKS 37C-290.09 đi trên đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, ngay lập tực 2 tổ trinh sát đã theo dõi và áp sát mọi di chuyển của chiếc xe bán tải khả nghi trên.



Lực lưởng cảnh sát kiểm đếm số heroin. Ảnh: Công an Lào Cai

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, khi phát hiện chiếc xe di chuyển về hướng thôn Nậm Pản, huyện Mường Khương, lãnh đạo Công an tỉnh đã ra chỉ thị bắt giữ và yêu cầu kiểm tra các đối tượng và phương tiện.

Tại cơ quan cảnh sát, danh tính hai đối tượng được xác định gồm Nguyễn Văn Đài (43 tuổi) và Nguyễn Văn Lý (27 tuổi, cùng trú tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An).



Cận cảnh số "hàng trắng" cực lớn. Ảnh: Công an Lào Cai

Qua kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện có tổng cộng 329 gói bột màu trắng, được bọc kín qua nhiều lớp nilon, các đối tượng khai nhận là heroin.

Lời khai ban đầu cho thấy các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ Nghệ An qua biên giới Lào Cai để bán kiếm lời. Tang vật thu giữ tại hiện trường là một xe ô tô bán tải BKS 37C-290.09, 329 bánh heroin, 7 triệu đồng cùng nhiều tài liệu có liên quan khác.