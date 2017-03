Cận cảnh bãi vàng nơi bốn nạn nhân tử vong do ngạt khí

Đường hầm dài 17 mét nhưng được làm một cách sơ sài bằng gỗ và đinh nhỏ.

Theo đó, danh tính bốn nạn nhân xấu số trong vụ ngạt khí hầm vàng xảy ra vào chiều 12-4 gồm: Ba anh em ruột là Mông Văn Sơn, Mông Văn Hiến và Mông Văn Nam (quê xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), người còn lại là Nguyễn Kim Vui (trú thị trấn Mỹ Thạnh, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam). Một người bị thương nặng cấp cứu ở bệnh viện.

Theo ghi nhận, tại bãi vàng xảy ra vụ việc thương tâm trên vẫn còn nguyên những vật dụng máy móc và các thiết bị phục vụ cho việc đào đãi vàng của các nạn nhân. Đường hầm dài khoảng 17 m, được đào phá và chống dựng một cách sơ sài bằng những cọc gỗ và ván gỗ rất nguy hiểm. Ở đường hầm là chi chít những dây dẫn nước, dẫn khí và nhiều vật dụng khác.

Đi sâu vào phía trong hầm còn thấy một máy ròng rọc dùng để kéo đất đá từ miệng một giếng sâu lên trên để đãi vàng. Bên cạnh là một máy nổ xay xát đất đá và hai chiếc xe rùa vẫn còn nguyên bên trong.

Hầm được đào xới với nhiều ngõ ngách, ở bên trong vẫn còn lởm chởm đá.

“Việc đào hầm và chống đỡ bằng những tấm ván và đóng bằng những cây đinh nhỏ như thế này là rất nguy hiểm. Những đường dẫn khí, dẫn nước chằng chịt trong một đường hầm nhỏ thế này cũng khó mà thoát được khi xảy ra chuyện” - một cán bộ khám nghiệm hiện trường cho hay.

Theo người dân sống gần cho hay việc đào đãi vàng này đã xảy ra từ lâu, cách đây hơn hai năm trời và không có giấy phép khai thác.

Việc khai thác vàng diễn ra liên tục, mặc dù người dân đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương.

“Việc nổ mìn diễn ra liên tục ảnh hưởng tới nhiều hộ dân sinh sống trên địa bàn. Trên bãi vàng thường có bảy đến tám phu vàng thường xuyên khai thác. Vụ việc thường diễn ra vào ban đêm, họ nổ mìn liên tục khiến chúng tôi không thể nào ngủ nghỉ được. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên phía chính quyền địa phương nhưng chưa được giải quyết dứt điểm” - một người dân địa phương nói.

Cũng trong trưa nay, ông Alăng Mai, Chủ tịch UBND huyện Nam Giang, cho biết đã trích kinh phí để hỗ trợ cho nạn nhân Vui số tiền 5 triệu đồng để mai táng, hỗ trợ 3 triệu đồng cho nạn nhân bị thương, đồng thời hỗ trợ tiền xe để đưa ba thi thể nạn nhân ở Nghệ An về quê mai táng.

Như đã đưa tin, khoảng 17 giờ chiều 12-4, một nhóm phu vàng đang khai thác vàng dưới đường hầm sâu ở lòng đất, thuộc thôn Dung (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang) thì bất ngờ bị ngạt khí.

Các phu vàng đã lao xuống hầm vàng để cứu người nhưng gặp phải luồng khí độc nên không thể tiếp cận được các nạn nhân. Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Nam Giang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam và các đội ngũ y, bác sĩ đã khẩn trương đến hiện trường tham gia cứu nạn và đưa được 5 nạn nhân ra ngoài. Trong đó, có 4 người đã tử vong đều ở tỉnh Nghệ An, một người đang được cấp cứu ở bệnh viện huyện.

Hình ảnh cận cảnh hầm vàng ngạt khí khiến bốn người tử vong: