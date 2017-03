Cần cảnh giác trước tình trạng trộm cắp xe máy

Tính đến hết tháng 5/2013 trên địa bàn huyện Phong Thổ xảy ra 29 vụ, gây ra tâm lý lo lắng trong lòng nhân dân, ảnh hưởng đến ANTT trên địa bàn.

Có những trường hợp người dân để xe ở ven đường, bờ ruộng để đi làm nương, rẫy; có trường hợp đưa con đi bệnh viện chữa bệnh; có trường hợp đi chợ để xe lộn xộn… Khi quay lại lấy thì hỡi ôi! Xe đã không cánh mà bay.

Thượng tá Nguyễn Hữu Hồng – Trưởng Công an huyện Phong Thổ cho biết: “Trước thực trạng trên, Công an huyện Phong Thổ đã chỉ đạo lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH lập các chuyên án đấu tranh triển khai lượng nắm hoạt động của các đối tượng; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, xác minh sàng lọc các đối tượng nghi vấn.

Tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phát động phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ Quốc, nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân trước các thủ đoạn của bọn tội phạm, tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm”.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, trên địa bàn huyện Phong Thổ đã xảy ra 32 vụ trộm cắp xe, Công an huyện đã điều tra làm rõ 29 vụ thu 6 xe máy trả lại cho người bị hại.

Điển hình như cuối tháng 3/2013, Công an huyện phá thành công chuyên án trộm cắp xe máy mang bí số TX-313 bắt 12 đối tượng đã thực hiện thành công 14 vụ, thu giữ 5 xe máy trả cho bị hại. Qua quá trình điều tra, Công an huyện tiếp tục thành lập chuyên án TX.513, bắt đối tượng Lò Văn Kẻo, 19 tuổi trú tại bản Ma Quai Thàng, xã Ma Quai, huyện Sìn Hồ về hành vi trộm cắp xe máy.

Tuy chỉ mới 19 tuổi, nhưng chỉ trong thời gian từ tháng 3/2013 đến khi bị bắt 5/2013, một mình Kẻo đã thực hiện trót lọt 15 vụ trộm xe. Tại Cơ quan điều tra, Kẻo khai nhận chủ yếu trộm xe Sirius bán sang Trung Quốc vì hiện nay người Trung Quốc giáp biên giới đang chuộng xe Sirius của Việt Nam. Mỗi chiếc xe y bán được khoảng 300 Nhân dân tệ (tương đương 10 triệu đồng tiền Việt Nam).

“Với 1 chiếc kéo nhỏ, em mở khóa xe máy mất khoảng 1 phút. Nếu chậm cũng không quá 3 phút”. Lò Văn Kẻo cho biết.

Việc kết hợp công tác nghiệp vụ với phát động phong trào quần chúng tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, Công an huyện đã nhanh chống làm rõ các vụ trộm cắp xe máy, lập lại an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chúng tôi có mặt tại Quốc lộ 100 địa phận xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ khi người dân đang trong thời gian lên nương rẫy, do điều kiện đi lại khó khăn, dạo quanh một vòng mới thấy bất cập, các phương tiện xe máy được người dân để các vách nương, bờ ruộng không khóa cổ, khóa càng bất kể ngày đêm có trường hợp vẫn cắm chìa khóa ở ổ khóa khi đã rời xe... Sự sơ hở mất cảnh giác trong việc quản lý tài sản của mình đã vô tình tạo điều kiện để kẻ gian hoạt động.

Ông Lý Chảo Lùng – người dân ở bản Huổi Luông, xã Hoang Thèn cho biết: “chúng tôi phải để xe ở đây để lên nương làm chứ! Không lẽ lại vác xe lên nương à? Chúng tôi để xe ở đây suốt có sao đâu.”

Đặc điểm canh tác của bà con nhân dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu nói chung và huyện Phong Thổ nói riêng là làm nương xa, rộng, không có đường giao thông đi lại. Vì vậy, buộc họ phải để xe ở tận đường lớn rồi đi bộ vào lán, nương để canh tác. Đây cũng là một nguyên nhân bọn trộm cắp xe máy có cơ hội ra tay…

Chính vì vậy, để đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả với loại tội phạm này, chính quyền địa phương cần làm tốt công tác vận động quần chúng tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, bảo vệ tài sản của chính gia đình mình, bản làng tích cực tuần tra canh gác; chủ nhân gia đình khi phát hiện mất tài sản phải đến trình báo cơ quan chức năng kịp thời; lực lượng Công an cần chủ động nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý tốt công tác nhân hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng các xã phân loại đối tượng phục vụ tốt công tác điều tra.



Theo Văn Thiệp - Mạnh Hùng (CAND)