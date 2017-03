Cần cẩu ‘lụi’ đè bẹp trường mầm non

“Cái cần cẩu quay lơ lửng giữa không trung, nghiêng từ từ qua một bên rồi đổ sập xuống tạo nên tiếng động rất khủng khiếp. Tôi hoảng hồn và lo sợ có người bị đè” - bà Nguyễn Hoa, bán nước trước Trường Mầm non phường 11 (quận 10, TP.HCM).

Khoảng 9 giờ 30 sáng 12-5, cần cẩu cao hàng chục mét, nặng cả trăm tấn tại công trình xây dựng dự án Toplife Tower (quận 10) bất ngờ đổ vắt ngang hẻm 378 Điện Biên Phủ, đè sập mái Trường Mầm non phường 11. Sự cố làm các cháu học sinh sợ hãi, la hét nhưng rất may cần cẩu sập vào khoảng trống giữa sát phòng học trường mầm non và nhà người dân nên không xảy ra thương vong.





Hiện trường chiếc cần cẩu đổ đè mái trường mầm non. Ảnh: HÀ PHƯỢNG

Chưa kịp hoàn hồn, bà Kim - người bán nước bên hông trường mầm non thất thần kể: “Tôi bán nước ở đây lâu rồi và hôm nay thật may mắn. Khoảng 9 giờ 25, tụi nhỏ được vào lớp sớm. Tôi đi về nhà trong hẻm 378 và dự tính sẽ ra bán tiếp nên vẫn để đồ đạc đó. Tôi đi được một đoạn thì nghe tiếng đổ như trời giáng và chạy ra. Thật khủng khiếp, trước mắt là xe bán nước bị cần cẩu đè bẹp, đồ đạc văng lung tung. Lúc đó tôi chỉ biết đơ người ra thôi. Hên sao hôm nay các bé vào lớp sớm, còn tôi chạy về nhà phụ nấu đám giỗ mới giữ được tính mạng. Hôm nay trời thương cứu tôi một mạng là đủ rồi, tôi không cần bồi thường gì cả”.

Cô Phượng, giáo viên Trường Mầm non phường 11, cho biết thêm: Cần cẩu sập cách vị trí căn phòng của các cô trò chỉ khoảng 20 cm. Tất cả các bé đều hoảng loạn nhưng mau chóng được giáo viên hướng dẫn chạy ngược vào trong và các cô giáo đưa từng bé ra vị trí an toàn. Ngay sau đó nhà trường liên hệ với phụ huynh các bé mau chóng đưa con mình về nhà.

Hơn 12 giờ trưa, Trường Mầm non phường 11 vẫn đóng cửa, cần cẩu ngã nằm chắn ngang con hẻm 378 chỉ có xe máy và xe đạp của người dân phía trong hẻm đi lọt, toàn bộ ô tô dưới hầm của nhiều công ty phía trong hẻm không thể lấy ra được.

Được biết dự án căn hộ Toplife Tower quận 10 là khu phức hợp căn hộ cao cấp nằm, do Công ty Cổ phần Bất động sản EximLand làm chủ đầu tư. Nguyên nhân ban đầu được xác định là khi cần cẩu đưa vào công trình tiến hành thử tĩnh cọc thì gặp sự cố làm cẩu bị nghiêng và đổ sập. Trước sự việc này, lãnh đạo UBND quận 10 cho biết sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý, cũng như thẩm định năng lực thi công của nhà thầu.