Cán chết phụ nữ mang bầu 8 tháng, lái xe contaier bỏ chạy

Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho biết cơ quan điều tra đang khẩn trương truy tìm tài xế và chiếc xe container bỏ chạy sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 phụ nữ mang thai 8 tháng tử vong.

Lực lượng y tế tới hiện trường sau vụ tai nạn - Ảnh: CTV

Trước đó, vào 6 giờ 25 phút sáng ngày 3-10, tại tuyến đường Nguyễn Văn Linh trên địa bàn quận, sau khi gây tai nạn khiến chị Ngô Thị Hạnh (SN 1982, trú tại phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, hiện đang mang bầu 8 tháng) thiệt mạng, lái xe container đã điều khiển phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo Công an quận Lê Chân, đến chiều tối cùng ngày 3-10, lái xe vẫn chưa đến cơ quan công an trình diện. Hiện Công an quận Lê Chân đang khẩn trương điều tra làm rõ danh tính lái xe gây tai nạn chết người cùng phương tiện.

Một số người bán hàng gần hiện trường vụ tai nạn cho biết vào thời điểm đó, chị Hạnh điều khiển xe máy từ trong ngõ rẽ ra đường Nguyễn Văn Linh. Do phần đường dành cho người đi xe máy và xe thô sơ đã bị một ôtô đỗ chiếm gần hết diện tích nên chị Hạnh vòng xe máy để tránh.

Đúng lúc này một chiếc xe container chạy phía sau theo hướng Cảng Hải Phòng - Hà Nội va phải, rồi cán qua người kiến chị Hạnh tử vong tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, chiếc container đi chậm lại như chuẩn bị dừng song bất ngờ tăng ga bỏ chạy.

Người nhà nạn nhân cho biết chị Hạnh đã có 1 con trai lớn (6 tuổi) và đang mang bầu được 8 tháng, chuẩn bị đến ngày sinh. Chị Hạnh là y tá, làm việc tại một Trung tâm y tế khu vực Quán Toan, Hải Phòng.