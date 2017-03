Can ngăn chó cắn nhau đến chết, người đàn ông bị đánh dã man

Tối qua (1/4), một số diễn đàn mạng xã hội chia sẻ clip người dân can ngăn chó Pit bull cắn một chú chó Labrador (4 tháng tuổi) được chủ nhà xích trước cổng nhà ở khu đô thị mới Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Không những không can ngăn chú chó của mình, người chủ của Pit bull cứ để cho con chó này cắn chú chó Labrador đến chết.



Sau khi sự việc xảy ra, chủ con chó Pit bull đã xảy ra tranh cãi với người dân.

Chứng kiến sự việc trên, một người đàn ông nhà ngay gần đó đã đứng ra can ngăn nhưng sau đó nam thanh niên chủ chó Pit bull và người này đã xảy ra cãi vã. Nam thanh niên đã gọi người nhà đến tranh cãi, sau đó cả hai xông vào đánh, đá túi bụi vào người đàn ông kia khiến anh này bị thương, máu chảy khắp mặt, phải khâu 7 mũi, người bị nhiều vết thương.

Chú chó Labrador bị chó Pit bull cắn cho đến chết. Chứng kiến cảnh trên, nhiều cư dân mạng và người dân không khỏi bức xúc trước cách hành xử của nam thanh niên và người nhà.

Sau đó, nam thanh niên và người nhà đã đạp ngã anh Bảo rồi đấm đá túi bụi.

Liên quan đến sự việc trên, sáng ngày 2/4, chúng tôi đã đến hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Là một trong những người chứng kiến đầu tiên, anh Ngọc (nhân viên bảo vệ tòa nhà Thanh Bình, ngay đối diện nơi xảy ra sự việc) kể lại, khoảng gần 20h tối qua, anh đang trực ban trước cổng tòa nhà thì thấy con chó Pit bull nặng khoảng hơn 20kg đang dữ dằn lao vào cắn chú chó Labrador (4 tháng tuổi, nặng hơn 10kg).

“Con chó Pit bull này được chủ dắt đi dạo qua đây. Tuy nhiên, khi thấy chó Labrador thì nó xông vào cắn dã man. Nhiều người dân thấy vậy đã lên tiếng can ngăn nhưng nam thanh niên chủ chó Pit bull thách thức nếu ai ngăn cản sẽ cho biết tay. Thấy vậy, không ai dám đến can nữa”, anh Ngọc kể lại.

Đứng ra can ngăn chó cắn nhau nhưng anh Bảo lại bị đánh chảy máu mặt. Ảnh: Người dân cung cấp.

Chứng kiến sự việc trên, anh Bảo, nhà ngay cạnh đó đã ra can ngăn thì giữa anh và nam thanh niên kia xảy ra cãi vã. Chỉ trong nháy mắt, con chó Labrador bị chó Pit bull cắn đến chết.

Anh Tùng (chủ của con chó Labrador) vội chạy ra thì con chó nhà mình đã bị cắn chết. Chứng kiến sự việc trên, vợ anh Tùng ngất xỉu, mất con chó cưng, con gái anh cũng khóc nức nở.

Khu vực nơi xảy ra xô xát tối qua (1/4).

Trước cách hành xử của nam thanh niên và người nhà kia nhiều người không khỏi bức xúc. Lực lượng công an phường Dịch Vọng ngay sau đó đã có mặt mời nam thanh niên và người nhà lên trụ sở công an làm việc.

Gốc cây nơi chú chó Labrador bị con chó Pit bull cắn đến chết.

Anh Bảo ngay sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 198 (Mỹ Đình, Hà Nội). Anh Bảo cho biết: “Ngay sau khi xảy ra sự việc, nam thanh niên trên và người nhà đã tới để xin lỗi tôi. Sáng nay tôi phải nghỉ làm để đi điều trị”.

Người dân cho hay, con chó Pit bull trên đã cắn nhiều con chó khác gần đó khiến họ rất bức xúc.

“Chó nó dữ thế thì nên nhốt ở nhà hoặc buộc rọ vào mồm chứ ai lại cứ đưa đi như thế. Nó là chó chiến nên cứ thấy con chó nào là nó xông vào cắn cho đến khi chết thì thôi. Chúng tôi thấy nó cũng vô cùng sợ hãi”, một người dân cho biết.

Liên quan đến sự việc trên, trao đổi với chúng tôi, trung tá Nguyễn Văn Bình, Phó trưởng công an phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng công an phường đã có mặt và mời hai bên lên công an phường lấy lời khai, thu thập bằng chứng để giải quyết.

“Hiện chúng tôi vẫn đang lập hồ sơ ban đầu để điều tra làm rõ vụ việc”, trung tá Bình cho hay.