Can ngăn đánh nhau, một thanh niên bị đâm chết

Vụ việc xảy ra vào lúc 23 giờ ngày 19-1, tại khu phố 3, Thái Phiên, phường 12, TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Thấy hai nhóm thanh niên trong khu phố cãi vã và chuẩn bị lao vào đánh nhau, hai anh Trần Duy Bảo và Võ Thế Tùng cùng ở khu phố này liền nhảy vào can ngăn.

Mọi việc tưởng chừng dừng lại ở đó, nhưng chỉ 5 phút sau một trong hai nhóm thanh niên này đã lao vào đâm, chém anh Bảo và Tùng rất dã man.

Hậu quả anh Bảo bị đâm 3 nhát ở lưng, bụng, mông và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Riêng anh Tùng bị đâm thủng bụng đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Lâm Đồng và hiện vẫn chưa qua khỏi cơn nguy kịch.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi của Công an tỉnh Lâm Đồng, anh Bảo tử vong do vết đâm ở bụng gây đứt động mạch chủ, đứt cuống ruột và đứt ruột non.

Hiện Công an thành phố Đà Lạt đang điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Quang Sáng (TTO)