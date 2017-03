Cận tết, trộm cắp vào mùa

Công an quận Gò Vấp đã bắt khẩn cấp Đặng Huỳnh Duy, Trần Văn Tú và Mai Văn Hoàng để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, vào đêm 24-1, Tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận Gò Vấp trên đường tuần tra đã phát hiện nhóm “đạo chích” này cùng nhiều đồ nghề. Cả ba khai nhận tranh thủ dịp cuối năm nên ra tay liên tiếp nhiều vụ trộm. Trước khi gây án chúng đi xe máy rảo trên đường tìm nhà nào khóa cửa thì bẻ khóa, đột nhập vào. Tại căn nhà 106/2 Quang Trung (phường 8, quận Gò Vấp), Hoàng và Tú cảnh giới để Duy bẻ khóa cửa đột nhập vào trong lấy trộm 450.000 đồng, năm đôi giày cùng ĐTDĐ… Sau đó cả ba tiếp tục đột nhập vào nhà số 92 đường số 1, phường 15, quận Gò Vấp lấy trộm máy chụp ảnh, hai con chó kiểng trị giá khoảng 4,5 triệu đồng. Khi khám xét nơi cư ngụ của các “đạo chích”, công an thu giữ nhiều tang vật trộm cắp chưa kịp tẩu tán cùng công cụ dùng để gây án như máy khoan, tua vít, kềm bấm, kềm cắt cộng lực, đoản tự chế…