Cẩn thận với khách mua vàng

Từ những thông tin về đặc điểm đối tượng, Công an huyện Duyên Hải nhanh chóng chốt chặn các tuyến đường trên địa bàn. Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, phát hiện một phụ nữ đi xe máy có đặc điểm giống với đối tượng miêu tả, tổ công tác lập tức bắt giữ. Người phụ nữ tên là Phan Thị Bích Thủy (SN 1987, ngụ ấp Long Khánh A, xã Long Khánh, huyện Duyên Hải), khai nhận: khoảng 11 giờ, tại tiệm vàng của anh Thuận, Thủy kêu anh Thuận lấy nhẫn vàng cho xem thử và quyết định lấy chiếc nhẫn ba chỉ trị giá 12.300.000 đồng đeo vào ngón tay.

Sau đó Thủy gỡ sợi dây chuyền vàng 18k đang đeo trên cổ đưa cho anh Thuận, nói là bán sợi dây chuyền rồi bù tiền để lấy chiếc nhẫn (sợi dây chuyền trị giá 900.000 đồng). Như vậy Thủy phải bù 11.400.000 đồng. Thủy còn kêu anh Thuận lấy cho xem một số sợi dây chuyền vàng khác, nhưng không mua sợi nào. Sau đó Thủy tháo chiếc vòng đá đang đeo trên tay cố tình đặt mạnh xuống bàn để cho rơi xuống đất. Thừa lúc anh Thuận khom xuống nhặt chiếc vòng, Thủy nhanh chân bỏ chạy cùng chiếc nhẫn.



Phan Thị Bích Thủy

Hàng ngày, vợ chồng anh Lê Văn Dũng (ấp 10, xã Long Hữu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) buôn bán ở chợ xã, đến tan buổi chợ mới về. Do từ trước đến nay ở xóm không hề xảy ra trộm cắp nên mỗi khi đi khỏi nhà anh chị chỉ đóng cửa trước, còn cửa sau khép hờ. Ngày 29-1-2012, anh Dũng đi bán về thì phát hiện cửa đã bị cạy, số tiền 18 triệu đồng cất trong tủ đã bị kẻ gian cuỗm mất. Qua khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Duyên Hải xác định đối tượng vào nhà bằng cửa sau và là người địa phương. Sàng lọc đối tượng, công an đặt nghi vấn Huỳnh Long Hải (SN 1993, ngụ cùng ấp 10). Hải là hàng xóm thân thiết thường xuyên qua nhà anh Dũng chơi và trong dịp Tết có tham gia đánh bạc ăn tiền.



Huỳnh Long Hải

Từ những manh mối thu thập được, công an mời Hải lên làm việc và Hải đã khai nhận: khoảng 10 giờ 30 phút ngày 29-1-2012 trong lúc ra nhà sau đốn lá dừa nước, thấy cửa sau nhà anh Dũng không khóa, Hải vào nhà lục quần áo của anh Dũng lấy chìa khóa, mở tủ lấy 18.000.000 đồng. Hải còn trình bày nguyên nhân trộm tiền là do đánh bạc bị thua và nợ 3.000.000 đồng.

