Cần Thơ: Bắt một đối tượng tống tiền qua điện thoại

Theo hồ sơ công an, do quen biết trước, Tuấn đã nhắn tin vào máy của anh Nguyễn Anh T. (ngụ Cần Thơ), dọa chém chết anh nếu không nộp tiền. Địa điểm là tiệm sửa xe Hiền (đường Mậu Thân, phường An Hòa, quận Ninh Kiều), tiền giao cho chủ tiệm tên Bùi Hi Hiền. Từ 22-11-2008 đến trước ngày 8-1-2009, Tuấn đã buộc nạn nhân năm lần “cống nạp” cho hắn với tổng số tiền 19,5 triệu đồng. Lần cuối cùng là lúc 17 giờ 15 ngày 11-1-2009, anh T. mang hai triệu đồng đến giao cho Hiền thì công an ập vào bắt quả tang (anh T. đã báo trước công an). Qua làm việc, Hiền thừa nhận có nhận nhiều lần số tiền 19,5 triệu đồng, sau đó giao hết cho Tuấn. Khi Tuấn lấy tiền thì không cho Hiền đồng nào.

Vụ việc đang được Công an quận Ninh Kiều điều tra làm rõ. Riêng Hiền đã được bảo lãnh tại ngoại.