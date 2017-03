Cần Thơ: Bắt Việt kiều lừa đảo tám xe Innova

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Đức Hữu (quốc tịch Hà Lan) nhập cảnh về Việt Nam, sống chung với Nguyễn Thị Thùy Trang (phường Tân Khánh, thị xã Tân An, Long An) như vợ chồng. Hữu mở Công ty Thiên Phúc chuyên kinh doanh gỗ, nhà tiền chế tại Long An. Từ năm 2005 đến 2009, hai người này đã thuê hoặc mua trả góp bảy xe Innova của một số cá nhân và tổ chức khác nhau, sau đó làm giấy tờ giả để cầm cố nhiều nơi. Số tiền cầm từ 300 đến 400 triệu đồng/xe, tổng số tiền chiếm đoạt trên hai tỷ đồng. Ngày 16-7, hai người đã đem chiếc xe Innova 52U-8855 và giấy tờ giả đến tiệm cầm đồ của anh Nguyễn Phước Đạt Khương (quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) thì bị phát hiện. Khám xét hiện trường và trong quá trình điều tra, công an đã thu ba xe Innova, hơn 50 triệu đồng cùng nhiều chứng minh thư và giấy tờ giả khác.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.