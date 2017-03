Cần Thơ: Khởi tố vụ án “Việt kiều lừa đảo tám xe Innova”

Ngày 22-7, Công an TP Cần Thơ đã khởi tố Nguyễn Đức Hữu (quốc tịch Hà Lan) và Nguyễn Thị Thùy Trang (thị xã Tân An, tỉnh Long An) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Cả hai bị tạm giam bốn tháng để phục vụ quá trình điều tra.

Từ năm 2005 đến 2009, Hữu và Trang thuê bảy xe Innova của cá nhân, doanh nghiệp và mua trả góp một xe (vẫn chưa trả dứt nợ), sau đó làm giấy giả mang đi cầm cố nhiều nơi. Tổng số tiền Hữu và Trang chiếm đoạt lên đến gần 2,4 tỷ đồng. PH.GIA