Cần Thơ: Một thanh niên chết do bị công an bắn

Trong lúc tuần tra, hai cán bộ công an phường Thới Bình là thượng úy NVC và cảnh sát trật tự THT phát hiện bốn thanh niên khả nghi, yêu cầu đứng lại thì họ bỏ chạy nên nổ súng cảnh cáo. Sau đó một thanh niên đã bị bắn trúng người và chết tại bệnh viện.

Theo xác minh ban đầu, nạn nhân tên Nguyễn Hoàng Lâm, ngụ quận Bình Thủy. Gia đình nạn nhân đã đưa thi hài về nhà lo tang ma và yêu cầu cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc.

Thượng tá Trần Văn Tuấn, Trưởng Công an quận Ninh Kiều, cho biết khi thượng úy C. và cảnh sát trật tự H. truy đuổi thì nạn nhân rút dao quay lại tấn công nên thượng úy C. phải bắn nạn nhân. Hiện vụ việc đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục làm rõ.