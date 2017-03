Cần Thơ: Nhà trôi sông do sạt lở

Năm giờ sáng hôm qua, 10-5, một đoạn đường dọc bờ sông Hậu bất ngờ sạt lở làm ba ngôi nhà ở phường An Bình (quận Ninh Kiều) bị trôi tuột xuống sông. Những người có mặt trong nhà kịp chạy thoát ra ngoài, bỏ lại toàn bộ tài sản chìm dần dưới nước. Vụ sạt lở trên đã gây náo loạn cho hàng chục hộ dân sống gần công trường thi công cầu Cái Răng.

Ngay sau đó, các ngành chức năng của TP Cần Thơ cùng PMU 18, đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu Trung Quốc xuống khảo sát hiện trường, họp bàn phương án khắc phục. Trước mắt, một số hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm sẽ được di dời khẩn cấp.

Trước khi xảy ra sự cố, các vết nứt đã xuất hiện, chạy dọc theo chiều dài hơn 40 mét đường lộ nằm cặp mé sông. Người dân địa phương cho biết nguyên nhân nền đường nứt là do đơn vị thi công cầu Cái Răng đóng cọc rồi sau đó rút cọc lên tạo lỗ hổng dưới lòng sông tạo ra các vết nứt. Hiện công trình cầu đã đóng được 11 cọc trong tổng số 25 cọc theo thiết kế.

Đại diện nhà thầu Trung Quốc, ông Zhang Guo Hui, cho rằng do triều cường và thời gian qua mưa liên tục là nguyên nhân gây ra sạt lở. Chính quyền phường An Bình vẫn khẳng định nguyên nhân chính là do thi công đóng cọc cầu. Ông Lê Văn Đầy - Chủ tịch UBND phường An Bình cho biết “hơn 40 năm nay, ở khu vực này chưa hề xảy ra tình trạng sạt lở”.

Mặc dù đơn vị đầu tư và nhà thầu nhận trách nhiệm khắc phục hậu quả nhưng người dân ở khu vực sạt lở vẫn thấp thỏm bởi hiện tượng lún nứt vẫn đang tiếp diễn, nguy cơ nhà trôi sông đang đe dọa nhiều người. Trước đó, sáng ngày 9-5, đường cặp sông Trà Nóc (phường Trà An, quận Bình Thủy) sạt lở một doạn dài trên 20 mét làm bốn ngôi nhà trôi sông. Giữa năm 2007, tại đây cũng xảy ra một vụ sạt lở khiến mười ngôi nhà trôi sông và hàng chục nhà khác bị ảnh hưởng, mức thiệt hại trên một tỷ đồng.

- Cũng sáng qua, tại chợ Vàm Đầm xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi (Cà Mau) xảy ra một vụ sụp lở đất, 16 căn nhà bị thiệt hại. Trong đó, 12 căn bị sập hoàn toàn, thiệt hại ước trên 700 triệu đồng. Trước mắt, UBND huyện Đầm Dơi cho xuất ngân sách 15 triệu đồng để hỗ trợ cho bà con ổn định đời sống. Các hộ kinh doanh trong và ngoài xã cũng đã đóng góp hàng ngàn kg gạo tiếp giúp những hộ bị sạt lở. Tỉnh đã chỉ đạo cho chính quyền địa phương phối hợp với đồn biên phòng 670 cùng với các lực lượng nhanh chóng giúp dân di dời và thu dọn tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.

- Cơn lốc dữ đổ vào tuyến dân cư vượt lũ thị trấn Phú Mỹ (An Giang) vào ngày 8-5 làm hư hại 44 căn nhà vừa xây cất. Một số người bị thương do cây cối, gạch đá văng trúng. Đến nay, người dân đang phải ở tạm trong các căn chòi nhỏ vừa dựng lên cạnh tường nhà đổ nát. Phần lớn người dân bị sập nhà do lốc là những hộ nghèo, không ruộng đất, được xét cấp nền vào cụm dân cư Phú Mỹ.