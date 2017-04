Cần Thơ: Phá đường dây thi hộ giấy phép lái xe môtô

(PL)- Hôm qua (31-7), Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam các bị can Nguyễn Văn Tư và Lê Văn Nô về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2007 đến tháng 5-2008, Tư cấu kết với Nô làm giả hồ sơ và tổ chức thi hộ bằng lái xe môtô cho những người có nhu cầu. Mỗi bộ hồ sơ các đối tượng lấy từ 800 ngàn đồng đến một triệu đồng, chỉ cần đưa trước 300 ngàn đồng. Số tiền còn lại được trả hết khi nào có bằng. Hai bị can tự nộp hồ sơ vào Trường trung cấp Dạy nghề Quân khu 9 hoặc Trung tâm Đào tạo dạy nghề Tây Đô để thi. Khi có giấy phép, họ thay ảnh của người thuê thi hộ, dán vào các giấy tờ có liên quan. Nguyễn Văn Tư đã làm được 46 bộ hồ sơ, thu tiền được từ hành vi phạm pháp trên là 13 triệu đồng. Lê Văn Nô làm được sáu hồ sơ. V.SƠN



