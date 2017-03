Cần Thơ tổng kết cao điểm trấn áp tội phạm và đảm bảo ATGT dịp Tết

Ban giám đốc Công an TP Cần Thơ chủ trì buổi tổng kết.



Theo báo cáo tổng kết của Công an TP Cần Thơ, trong 2 tháng cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và đảm bảo trật tự ATGT Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững, công an các đơn vị, địa phương thường xuyên tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Ất Mùi 2015 trên địa bàn thành phố và không để xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép và đốt pháo nổ trong dịp Tết.

Trong đợt cao điểm, công an toàn thành phố đã triệt phá các chuyên án lớn về trộm cắp tài sản, tổ chức môi giới mại dâm, ma túy…

Cụ thể, lực lượng công an đã phát hiện 658 vụ với 1.760 đối tượng vi phạm pháp luật về TTXH, quản lý kinh tế, ma túy, môi trường…, qua đó khởi tố 92 vụ với 187 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 323 vụ với số tiền trên 2,6 tỷ đồng… Đáng chú ý, trong đợt cao điểm, PC47 đã phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy qua đó bắt 3 đối tượng và thu giữ 2 bánh heroin với trọng lượng gần 700g…