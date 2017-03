Cần Thơ: Xe công bị dàn cảnh lấy trộm tài sản là của quận

Xe công bị dàn cảnh trộm tài sản khi dừng chờ qua phà Vàm Cống ngày 10-2 (ảnh cắt clip)

Trước đó, trên mạng loan truyền một video clip được cho là ghi nhận từ camera hành trình thể hiện lúc 9 giờ sáng 10-2-2016, tại đường dẫn bến phà Vàm Cống, (An Giang) trong khi tài xế và người trên xe ô tô công biển kiểm soát 65E-2456 vừa bước ra ngoài đứng chờ phà, thì những người bán hàng đến mời mọc, che chắn tầm nhìn.

Lợi dụng lúc tài xế sơ hở một đối tượng mở cửa lấy túi xách rồi chuyền cho một đối tượng khác… Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) qua truy xét đã xác định được hai nghi can và đang truy bắt để làm rõ.



Ngày 23-2, trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, bà Nguyễn Thị Ái Hoa, cho biết trong ngày 10-2, xe công (BKS: 65E-2456) không phải sử dụng đi công vụ mà được giải quyết cho một nhân viên của Văn phòng UBND quận mượn để đưa mẹ già bị bệnh và vợ con về quê nhân dịp tết.

“Tài xế thuộc văn phòng UBND quận, đã đăng ký xe để đưa gia đình về thăm quê nhân dịp tết nhưng đăng ký rồi lại không có xe để về nên anh đã xin ý kiến phó chủ tịch thường trực UBND quận để mượn xe và tự đổ xăng và đưa mẹ già bị bệnh cùng vợ con về quê. Mẹ của tài xế có nguyện vọng về thăm quê dịp tết. Xem xét hoàn cảnh, đồng thời dịp tết xe không sử dụng nên đã linh động giải quyết. Do đó thường trực UBND quận linh động giải quyết vì đây là trường hợp đặc biệt, giải quyết tình thế đột xuất” - bà Nguyễn Thị Ái Hoa lý giải.