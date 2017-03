Cản trở cảnh sát bắt người thân có lệnh truy nã

Lúc đó khoảng 11h trưa 26/7, sau khi một mũi trinh sát truy bám và phát hiện Hà Thị Thúy Hòa, 36 tuổi, trú ở đường Phú Xương, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang - đối tượng đang bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đang lẩn trốn tại nhà mẹ ruột là Nguyễn Thị Nhung, ở thôn Đại Cát, xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, Thượng tá Nguyễn Đức Minh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an tỉnh Khánh Hòa trực tiếp chỉ huy một tổ công tác phối hợp Công an thị xã Ninh Hòa triển khai phương án vây bắt.

Phát hiện tổ công tác đến nhà, bà Nguyễn Thị Nhung cùng con trai không chỉ hô hoán, báo động cho Hòa "chuồn" nhanh ra cửa sau, nhưng đã bị một mũi trinh sát khác khống chế, bắt giữ nhanh gọn. Khi Thượng tá Minh công bố việc bắt người theo quyết định truy nã, bà Nhung cùng con trai không hỗ trợ và động viên người thân chấp hành pháp luật mà có hành vi cản trở, lớn tiếng thách thức, chửi mắng và xúc phạm Cảnh sát.

Khi Cảnh sát dẫn giải đối tượng bị bắt ra xe ôtô, thì người anh trai của Hà Thị Thúy Hòa bước ra chặn phía trước, không cho xe chạy. Bị yêu cầu về Công an xã Ninh Phụng để làm rõ hành vi cản trở người thi hành công vụ, người thanh niên không chấp hành nên Thượng tá Minh phải cầm tay đối tượng kéo vào lề để xe ôtô đưa người bị bắt giữ về trại tạm giam. Lập tức người thanh niên này giở chiêu cản trở bằng cách nằm vạ trên mặt đường, người mẹ ruột cũng "té nước theo mưa", tự mình ngã lăn xuống đường lớn tiếng la hét, chửi mắng và vu khống Công an đánh dân.

Lật lại hồ sơ tội phạm Hà Thị Thúy Hòa cho thấy, đầu tháng 9/2010, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Khánh Hòa nhận được đơn của bà Hồ Thị Kim Dung, trú ở 12 Phú Xương, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang tố cáo người hàng xóm của mình là Hà Thị Thúy Hòa lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 500 triệu đồng rồi lẩn trốn. Khi các điều tra viên vào cuộc xác minh và mở rộng điều tra, thêm 3 công dân khác là Nguyễn Lý Thụy Chinh, Đỗ Thị Xuân ở phường Vĩnh Hải và Trần Thanh Thủy, trú ở phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang tố cáo Hà Thị Thúy Hòa đã giở chiêu vay mượn tiền để chiếm đoạt của họ 3,9 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Sau khi tiến hành các hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ tài liệu có liên quan, ngày 7/12/2010, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa có quyết định khởi tố bị can Hà Thị Thúy Hòa về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Mặc dù cơ quan điều tra nhiều lần triệu tập để ghi lời khai, nhưng bị can không chấp hành, thậm chí khi Cảnh sát tống đạt giấy triệu tập, bị can né tránh, còn người thân lớn tiếng chửi mắng, thách thức.

Để củng cố chứng cứ tài liệu hồ sơ vụ án, ngày 30/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ra lệnh bắt tạm giam bị can Thúy Hòa và đã được cơ quan kiểm sát cùng cấp phê chuẩn đúng trình tự, thủ tục tố tụng. Lệnh bắt chưa kịp triển khai thì "nữ quái" Thúy Hòa trốn khỏi địa phương, nên quyết định truy nã số 14/PC45 ngày 12/7/2011 đã được gửi đến một số đơn vị Công an, địa phương trong nước. Hành vi phạm tội của Hà Thị Thúy Hòa đã rõ, việc bắt giữ bị can theo quyết định truy nã là đúng pháp luật, khi bắt giữ, Cảnh sát đã làm đúng quy định pháp luật, nhưng bà Nguyễn Thị Nhung và con trai cản trở, chống trả, lớn tiếng chửi mắng, vu khống người thi hành công vụ. Những người chứng kiến vụ việc thật sự bất bình và kiến nghị cơ quan chức trách xử lý nghiêm minh để góp phần giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm.

Theo HT (CAND)