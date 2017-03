Cẩn trọng đề phòng cướp giật khi đổ xăng

Các đối tượng tượng chuyên và không chuyên thường sử dụng chiêu thức chớp nhoáng nên ít có nạn nhân nào có thể phản ứng kịp. Vì là các đối tượng "ăn bay" nên nhân viên của các cây xăng cũng không thể nhận dạng được, họ chỉ biết cảnh báo với những người đổ xăng cẩn trọng với tài sản không nên hớ hênh làm mồi ngon cho trộm cướp.

Nhắc đến lần bị trộm hụt tài sản tại cây xăng trên đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, chị Lưu Thị Kim Vân (41 tuổi, ngụ quận 7) vẫn chưa hết hoảng hồn. Một buổi chiều cuối tháng 6, chị Vân đến cây xăng trên đường Bùi Thị Xuân đổ xăng, sau đó mở cốp lấy tiền trả cho nhân viên. Phát hiện chiếc bóp của chị Vân trong cốp, đối tượng Trịnh Thành Long (32 tuổi, ngụ quận 3) đã nhanh tay "thó" chiếc bóp và rồ ga bỏ chạy.

May mắn cho chị Vân là khi đối tượng vừa định tẩu thoát thì chị Vân đã chụp được tay Long và hô hoán cho nhân viên trong cây xăng bắt giữ giao cho Công an phường Bến Thành. "Cũng may mà mấy anh nhân viên nhanh tay bắt được đối tượng nếu không sợi dây chuyền vàng và 2 triệu đồng trong bóp đã theo chân tên trộm. Từ rày về sau có đổ xăng chắc tôi phải cẩn trọng hơn, nhất là khi mở cốp xe!", chị Vân cho biết.

Sau nhiều ngày tìm hiểu tại các cây xăng về tình trạng cướp giật xảy ra tại đây, nhiều nhân viên cây xăng cho biết, các đối tượng từ các nơi khác đến và lợi dụng sơ hở của những người đổ xăng, nhất là phụ nữ đi xe tay ga đắt tiền có cốp rộng chứa nhiều tài sản. Vì các đối tượng hoạt động không liên tục, ra tay chớp nhoáng và ít khi thấy trở lại thực hiện tiếp các vụ trộm cướp nên nhân viên rất khó phát hiện, nhận dạng.

Một nhân viên bán xăng trên đường Hậu Giang (quận 6) cho biết: Bình thường các vụ cướp hay trộm các đối tượng thường đi 2 - 3 người phân công người giả vờ vào đổ xăng để nhận dạng tài sản của nạn nhân sau đó trộm tài sản và chuyền tay tài sản vừa trộm được cho các đối tượng khác tẩu tán. Những vụ trộm diễn ra trong khoảng thời gian sáng sớm hoặc chiều tối bởi lúc này lượng khách vào trong cây xăng đổ rất đông nên nạn nhân khó phát hiện ai là kẻ trộm.

Một chiến sĩ hình sự đặc nhiệm PC45 từng tham gia truy đuổi đối tượng trộm tài sản ở cây xăng trên địa bàn quận 10 cho hay, thói quen của những người đến đổ xăng thường bật cốp từ bên ngoài và dẫn bộ vào cây xăng đổ làm lộ tài sản trong cốp xe nên bị các đối tượng chú ý và ra tay. Khi vào đổ xăng, nhiều nạn nhân nhất là phụ nữ chỉ chăm chú nhìn vào cột bơm kiểm tra nên tạo sơ hở cho các đối tượng ra tay "thó" tài sản trong cốp. Một số nạn nhân để tài sản nhiều trong bóp khi trả tiền đổ xăng đã tạo lòng tham cho các đối tượng nên các đối tượng này ra tay cướp giật.

Nguyên nhân dẫn đến các vụ trộm cướp tại các cây xăng chủ yếu là do sự hớ hênh của những người đổ xăng. Nhiều người (nhất là phụ nữ) ngại chen lấn, chờ đợi nên thường mở sẵn cốp rồi mới dẫn xe vào trụ xăng. Một số người cầm bóp tiền trên tay nhưng mắt chỉ chú ý vào thông số trên trụ bơm mà quên đi những người xung quanh tạo cơ hội cho các đối tượng ra tay.

Qua các vụ trộm cướp trên, người dân đi đổ xăng cần cảnh giác hơn nhất là khi mang theo nhiều tài sản trong người. Nhân viên tại các cây xăng cũng nên cảnh báo cho những người đổ xăng để đề phòng sự cố không may xảy ra với họ, có như thế các đối tượng trộm cướp không có cơ hội để thực hiện hành vi của mình.



Theo Nghinh Phong (CAND)