Cần xử lý nghiêm hành vi báo án gian dối

Hàng trăm lý do khai báo gian dối

Trong những ngày cuối năm 2009, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã điều tra thông tin trình báo của anh N.N.Q, SN 1984, ngụ tại tỉnh Hải Dương.

Cảnh sát 113 phải tiếp nhận, xử lý khá nhiều thông tin không chính xác

Theo khai báo của anh Q, sau khi anh đi lắp máy vi tính cho một trường học trên địa bàn quận Hà Đông về, đi đến khu vực phố Phượng, xã Biên Giang, quận Hà Đông thì bất ngờ bị 2 nam thanh niên điều khiển xe máy không biển số, đi cùng chiều ép vào lề đường. Tên ngồi sau nhảy xuống gí dao phay vào cổ anh đe dọa: “Nếu kêu tao sẽ giết”, rồi cướp của anh Q. chiếc xe máy, 1 ĐTDĐ và một ví da trong đó có khoảng 200.000 đồng và một số giấy tờ tùy thân.

Xét thấy hành vi nguy hiểm của đối tượng gây án, chỉ huy Công an quận Hà Đông chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội triển khai ngay lực lượng phối hợp cùng với Công an phường Biên Giang xuống hiện trường, thu thập chứng cứ, xác minh. Ngay trong đêm, Công an quận Hà Đông và Công an phường Biên Giang đã huy động gần 40 cán bộ, chiến sĩ tuần tra kiểm soát, mật phục, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn trên địa bàn để truy tìm đối tượng.

Quá trình điều tra, một số tình tiết làm các điều tra viên băn khoăn, tại địa điểm các đối tượng gây án là nơi rất đông dân cư sinh sống, hai bên đường có đèn cao áp, trong khi đó thời điểm xảy ra vụ án còn rất sớm, nhiều gia đình vẫn còn thức. Một số người dân sinh sống gần đó cho biết không có gì bất thường trong thời điểm xảy ra vụ án.

Bí mật xác minh lịch trình làm việc của anh Q., các điều tra viên Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội nhận thấy có nhiều dấu hiệu bất thường. Trước những tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được khiến anh Q. phải thừa nhận đã bịa ra vụ cướp xe máy và các tài sản nói trên.

Anh Q. cho biết hiện không có công ăn việc làm và đang sống cùng người yêu tại Hà Nội. Trong quá trình yêu nhau, người yêu của anh Q. có thai. Do điều kiện kinh tế khó khăn, hai người không có thu nhập ổn định nên chưa thể đi đến hôn nhân… Anh Q. và người yêu quyết định phá thai. Không có tiền trả viện phí và nuôi người yêu, anh Q. đã bán chiếc xe máy trên được 9 triệu đồng để chi trả. Sợ gia đình biết chuyện, anh lên kế hoạch đến Công an quận Hà Đông bịa ra vụ cướp trên.

Trước đó, anh P.V.V, SN 1975, ngụ tại tỉnh Nam Định và đang là lái xe taxi của 1 hãng tại TP Hà Nội đến Công an quận Hoàng Mai trình báo vào 1 giờ ngày 7-1-2009, anh đỗ xe trước cửa số nhà 30 Đại Từ để chờ đón khách thì có 4 nam thanh niên đi bộ từ cổng làng Đại Từ tới, đề nghị anh chở ra ngã ba Pháp Vân. Khi đến đường 1B thuộc phường Hoàng Liệt, đối diện công trình đang xây dựng, 4 thanh niên bảo anh dừng lại. Lúc này, đồng hồ báo trên xe taxi hiện cước phí 17.000 đồng và 1 trong 4 khách đi xe đưa 50.000 đồng cho anh.

Khi anh V. rút ví để trả tiền thừa cho khách thì bất ngờ bị một đối tượng đấm vào mặt, một đối tượng khác dùng tuýp nước vụt vào lưng. Anh V. mở cửa xe lao ra ngoài định bỏ chạy, nhưng bị 4 đối tượng thuê xe quây lại đánh bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, anh V. phát hiện bị bọn cướp lục soát ví lấy 363.000 đồng...

Sau khi xác minh lộ trình chở khách của anh V., các điều tra viên Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Công an phường Hoàng Liệt nhận thấy có nghi vấn bởi lái xe chọn điểm đỗ chờ khách ở ngay vũng nước trong khi đường rộng. Mặt khác, các lái xe taxi thường từ chối không nhận chở khách đi một quãng đường rất gần như vậy.

Bên cạnh đó, một số người ở đối diện “hiện trường vụ án” cho biết, họ không thấy có chiếc xe taxi nào qua lại khu vực trong thời điểm xảy vụ án. Trước tài liệu thu thập được của cơ quan công an, anh V. đã phải khai nhận “bịa” ra vụ cướp tài sản trên bởi trước đó, anh điều khiển xe có va chạm giao thông với một phụ nữ đi xe máy đèo con nhỏ tại quận Cầu Giấy, phải bồi thường 320.000 đồng. Tiếp đó, anh V. lại va chạm giao thông với hai thanh niên đi xe máy trên đường Láng, bị họ đánh xây xát ở mặt. Để không phải nộp số tiền “lệnh” hàng ngày về công ty là 300.000 đồng, anh đã “bịa” ra vụ cướp tài sản nói trên.

Cần có chế tài mạnh

Theo chỉ huy Công an quận Hà Đông - địa bàn trong năm 2009 vừa qua đã xử lý nghiêm 4 trường hợp khai báo gian dối. Theo Nghị định 150/2005/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, mức xử lý đối với hành vi này còn quá nhẹ so với thực tế mà “người bị hại” gây ra. Khoản 2, điều 7, chương II của Nghị định 150/2005 quy định phạt tiền từ 200.000 - 500.000 đồng đối với trường hợp báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Với mức phạt nhẹ như vậy không đủ sức răn đe đối với người vi phạm. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc báo tin gian dối ngày một nhiều. Có nhiều “người bị hại” đã trình báo những vụ án nghiêm trọng với một kế hoạch hết sức kỹ lưỡng và tinh vi làm cho cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn và mất nhiều thời gian trong quá trình điều tra làm rõ sự việc.

Thậm chí có nhiều vụ báo tin giả khiến công an đã phải huy động một lực lượng lớn cán bộ, chiến sĩ điều tra trong hàng tuần liền, bất kể ngày đêm, nắng, mưa, gió bão… Chỉ đến khi cơ quan công an điều tra làm rõ và chứng minh được sự thật thì lúc đó “người bị hại” mới thú nhận hành vi khai báo gian dối của mình.

Theo Yến Nhi (ANTĐ)