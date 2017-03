“Căng mình” chờ bão

Đảo Phú Quý trước giờ “G” Sáng nay (23-11), trực thăng của Bộ Quốc phòng sẽ tiếp cận Phú Quý. Dù chưa xác định được vị trí đổ bộ của tâm bão nhưng suốt ngày hôm qua, đảo Phú Quý đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ trung ương đến địa phương. Hai tàu đánh cá của huyện đảo dù đã di chuyển vào nơi tránh bão tại cảng Phú Quý nhưng vẫn bị chìm do gió giật mạnh và bị va đập vào các tàu thuyền khác. Anh Nguyễn Văn Tài (33 tuổi) ngụ xã Ngũ Phụng, thuyền viên trên một chiếc tàu bị rớt xuống biển và mất tích. Ngoài ra, một chiến sĩ bộ đội biên phòng đã bị thương khi tham gia cứu hộ hai chiếc tàu này. Từ đất liền, rút kinh nghiệm từ việc “quên” chỉ đạo và dự báo cho Phú Quý trong bão Durian, bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương đã liên tục nhắc đến Phú Quý trong dự báo bão. UBND tỉnh Bình Thuận đã lập tổ công tác đặc biệt do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thu chỉ đạo việc chống bão cho Phú Quý. Bộ Quốc phòng cũng đã đồng ý cho trực thăng đưa tổ công tác ra đảo. Để tránh tình trạng tàu bị sóng đánh vỡ do đậu quá dày, sáng qua, sau khi đưa được 500 tàu cá vào vị trí trú ẩn, Chủ tịch UBND huyện Huỳnh Văn Hưng đã ký công lệnh yêu cầu 110 tàu trên 45 CV rời đảo, chạy vào Mũi Né và Phan Thiết để nấp bão. Tàu cá đã vào bờ nhưng sóng lớn đã làm kẹt các chuyến tàu khách ra đảo từ Phan Thiết. Giá thực phẩm như rau, cá, thịt heo đã tăng thêm 50%. Ông Nguyễn Văn Hiện, Chánh văn phòng UBND huyện, cho biết thực phẩm và xăng dầu trên đảo còn đủ dùng cho 10 ngày. Nhưng nếu bão Mitag vào biển Đông, có khả năng đảo sẽ lâm vào tình trạng thiếu thốn. VIỄN SỰ