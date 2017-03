Căng thẳng xe Tết

Dẹp kẹt xe, nhốt nhét khách Những ngày đầu cao điểm vận chuyển khách Tết, các tuyến đường xung quanh bến xe miền Đông và bên kia cầu Bình Triệu cũ thường xảy ra kẹt xe. Nặng nhất là đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn trước mặt bến xe do xe buýt thường xuyên ra vào. Còn đoạn ngay dưới chân dốc cầu Bình Triệu cũ, thuộc quận Thủ Đức, do đang thi công cắt bớt dải phân cách để mở rộng lòng đường nên xe luôn dồn ứ. Đơn vị thi công mở rộng đường dưới chân cầu Bình Triệu thì cam kết sẽ hoàn thành công trình trong hai ngày tới. Cũng trong những ngày qua, nạn xe vừa ra khỏi bến đã rước, nhồi nhét khách cũng đã góp phần làm gia tăng kẹt xe trong khu vực và trên quốc lộ 13. Trong ngày 26-1, đội CSGT số 6 đã kiểm tra, xử lý 42 trường hợp xe khách dừng đậu sai quy định, đón khách không đúng nơi..., tăng gấp đôi so với ngày thường. “Chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm để giảm kẹt xe và nhồi nhét khách” - thiếu tá Trần Như Sỹ, đội trưởng Đội CSGT số 6 nói.