Cảnh báo "cái chết" một nhà máy nước

Những con số báo động Nhà máy nước Tân Hiệp lấy nước mặt từ sông Sài Gòn (tại trạm bơm Hòa Phú, huyện Củ Chi) xử lý thành nước sạch với công suất 300.000m3/ngày (hiện chạy ở mức 280.000m3/ngày), hoạt động chính thức từ giữa năm 2004, là nơi cung cấp nước sạch cho hàng triệu người dân tại các quận huyện: 6, 7, 8, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, Gò Vấp, Nhà Bè, Bình Chánh... Theo báo cáo của Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, tình trạng ô nhiễm trên sông Sài Gòn đã đến mức báo động. Các số liệu quan trắc chất lượng nước khu vực thượng và hạ nguồn của trạm bơm Hòa Phú (trạm bơm lấy nước sông Sài Gòn cung cấp cho Nhà máy nước Tân Hiệp) cho thấy các chỉ tiêu về độ đục, mangan tăng 4-7 lần so với năm 2005, amoniac tăng gấp 10 lần và ngày càng diễn biến xấu hơn. Đặc biệt, chỉ tiêu về coliform (gây bệnh đường ruột) có thời điểm tăng đến 50 lần so với năm 2005. Chỉ tính riêng trong ba tháng 6, 7 và 8-2007 thì các chỉ tiêu về độ đục, mangan, amoniac tiếp tục tăng gấp đôi so với cùng thời điểm của năm 2006.