"Cảnh báo của tôi về súng hoa cải không được coi trọng"

- Gần đây, Hải Phòng xảy ra hàng loạt vụ thanh toán của giới giang hồ, chống người thi hành công vụ bằng súng hoa cải. Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Đại tá Đỗ Hữu Ca - Giám đốc Công an Hải Phòng. Ảnh: Báo Hải Phòng.

- Tại một hội nghị do Bộ Công an tổ chức từ năm 2006, tôi đã lên tiếng cảnh báo về tình trạng tội phạm sử dụng loại vũ khí này. Tuy nhiên thời điểm đó, lãnh đạo một công an tỉnh giáp ranh với Hải Phòng cho rằng tôi nói chuyện thần thoại. Theo tôi, đây là loại vũ khí không cần kỹ thuật cũng có thể sử dụng, dễ kiếm đạn nên tội phạm trang bị khá nhiều. Chúng có thể dễ dàng mua từ bên kia biên giới. Tôi từng được mời mua khi ghé qua cửa khẩu. Cách nữa là mua ở những nơi tự chế.

Súng bút (súng ám sát) cũng là một dạng như thế, chỉ cần bỏ vài ba triệu đồng có thể dễ dàng mua được. Ngoài ra còn có những nguồn trôi nổi khác trên thị trường khó có thể kiểm soát được hết.



Số vũ khí thu giữ của một băng nhóm tội phạm. Ảnh: Hà Anh.

- Tại sao công an Hải Phòng không có những biện pháp mạnh để hạn chế tình trạng sử dụng vũ khí nóng?

- Có thực tế là những người tàng trữ súng hoa cải, súng bút khi bắt được chỉ bị xử lý hành chính, trong khi chỉ cần họ bóp cò súng là có thể gây án mạng nghiêm trọng. Do đó, ranh giới giữa xử lý hình sự và hành chính rất mong manh. Hành lang pháp lý không đủ mạnh để ngăn cản họ mang theo, sử dụng những loại vũ khí này.

Do vậy, thời gian qua Hải Phòng dù bắt được những vụ tàng trữ sử dụng loại vũ khí này nhưng không thể xử lý mạnh tay được.

- Ông đề xuất hướng giải quyết nào cho tình trạng này?

- Đã có lần quá bức xúc tôi phải "cãi" với cán bộ Viện khoa học hình sự về tính chất, mức độ nguy hiểm của súng hoa cải, súng bút, nhưng cũng không đem lại kết quả gì. Theo quan điểm của họ, đây không phải là vũ khí quân dụng nguy hiểm.

Từ ngày 1/1/2012, pháp lệnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ bắt đầu có hiệu lực. Pháp lệnh này nêu rõ các hành vi bị nghiêm cấm sử dụng, chế tạo, sử dụng bán, nhập khẩu, xuất khẩu trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Nếu hiểu nôm na, những loại súng bắn hoa cải, tự chế khi chưa gây án thì mới chỉ được coi là nửa quân dụng. Điều này không đúng với thực tế, vì vậy cần có những hành lang pháp lý chặt chẽ để quản lý loại vũ khí này.

Để hạn chế các loại tội phạm sử dụng loại vũ khí này tôi cho rằng quan trọng nhất phải chặn ngay được từ nguồn biên giới đưa về. Ngoài ra phải tuần tra và kiểm soát chặt chẽ vì loại súng này nhỏ bé, tội phạm dễ cất giấu. Một trong những biện pháp không kém phần quan trọng để hạn chế tình trạng sử dụng loại vũ khí này là giáo dục và vận động để người dân hiểu tác hại của chúng.

- Sau gần một tháng thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm do Bộ Công an phát động, tình hình an ninh ở Hải Phòng có chuyển biến gì, thưa ông?

- Theo quy luật chung năm nào cũng vậy, từ giữa tháng 9 đến cuối tháng 12 tình hình tội phạm rất nhiều và phức tạp. Tôi đã cảnh báo toàn lực lượng hết sức chú ý dịp Tết, bởi tội phạm bị trấn áp mạnh có thể dạt đi nơi khác chứ chưa chắc đã không hoạt động.

Một tháng qua, Hải Phòng đã bắt trên 70 kẻ truy nã, vượt trên 300% kế hoạch. Hơn chục ổ nhóm tội phạm cũng bị bóc gỡ, đáng chú ý trong số này có một ổ nhóm bảo kê các nhà hàng kinh doanh hoạt động từ Bắc vào Nam.

Với mô hình tuần tra khép kín của công an thành phố gồm lực lượng cơ động, giao thông, công an trật tự các địa bàn quận, phường, tôi thấy phát huy được hiệu quả khá cao. Không chỉ ban ngày, tội phạm lộng hành vào ban đêm cũng giảm đáng kể.

Đến thời điểm này bên cạnh tuần tra chúng tôi còn kế hoạch mật phục những ngày Lễ Tết. Riêng trung tâm thành phố, Công an Hải Phòng đã bố trí 50 điểm mật phục phòng các sự vụ như rải truyền đơn, tội phạm tụ tập gây kích động...

Theo Hà Anh (VNE)