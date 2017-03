Cảnh báo đạo chích "tấn công" các trung tâm thương mại

Dùng "xảo thuật" để cướp vàng, laptop

Mới đây, Công an tỉnh Bình Dương đã vào cuộc để điều tra một vụ trộm hi hữu xảy ra tại tiệm vàng Thiên Tạo ở siêu thị Coop.Mart (đường 30-4, phường Phú Thọ Hoà, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Theo trình báo của nạn nhân Cao Thị Bình (chủ tiệm vàng Thiên Tạo): Vào khoảng 8h sáng 10/1, một phụ nữ (khoảng 35 tuổi) đi vào tiệm hỏi mua vòng vàng. Người phụ nữ này liên tục yêu cầu lấy những vòng vàng trong tủ ra để chọn, rồi kỳ kèo trả giá. Thậm chí có lúc người phụ nữ tỏ vẻ khó chịu với các loại vòng vàng do chủ cửa hàng đưa ra.

Trong 4 vòng vàng bà Bình mang ra thì người phụ nữ chồng 4 vòng vàng này lên nhau rồi nhìn thẳng vào mặt chủ tiệm vàng và tiếp tục trả giá, bình phẩm về chất lượng vàng làm bà Bình mất tập trung. Thừa lúc đó, người phụ nữ hất 2 vòng vàng từ tay này sang tay kia và đưa lại cho chủ tiệm 2 vòng vàng. Hai vòng vàng còn lại, thị nhanh tay nhét vào túi. Sau đó, viện cớ không mua vàng nữa đi ra ngoài và lên xe đồng bọn đợi sẵn tẩu thoát. Khi chủ tiệm vàng phát hiện sự vụ mới lấy xe máy đuổi theo thì đã không kịp.

Theo trình báo của bà Bình, 2 vòng vàng bị lấy đi có trọng lượng khoảng 5 chỉ vàng. Được biết đây là lần thứ hai, tiệm vàng của bà Bình bị đạo chích ghé thăm cũng với thủ đoạn tương tự. Mới đây, cư dân mạng lại có dịp xôn xao bởi một số đoạn clip táo tợn của các đạo chích được camera ghi lại. Cụ thể, trong đó có 1 clip xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh máy tính, hàng điện tử. Theo hình ảnh ghi lại thì, 2 đối tượng gồm một nam, một nữ vào cửa hàng máy tính hỏi mua hàng. Người phụ nữ có nhiệm vụ hỏi mua và được nhân viên cho xem hàng, làm nhiệm vụ "cản địa".

Hình ảnh cô gái dùng dao lam cắt xích, "nẫng" chiếc máy ảnh trị giá gần 14 triệu đồng được camera quay lại dài gần 30 phút nhưng vẫn không bị phát hiện gây xôn xao trên mạng.

Lợi dụng lúc nữ nhân viên cửa hàng loay hoay đáp ứng các nhu cầu của khách hàng nên mất tập trung, đối tượng nam đứng sau lưng đồng bọn tiến lại gần chiếc bàn có chiếc laptop đang ở chế độ làm việc, nhanh tay gấp chiếc laptop lại và chưa đầy 5 giây người đàn ông này kéo áo khoác, bỏ gọn chiếc laptop vào bên trong rồi nhanh chân đi ra khỏi cửa hàng. Tiếp đó, người phụ nữ cũng nhanh chóng kỳ kèo, rút êm khỏi cửa hàng. Đến khi nữ nhân viên phát hiện chiếc laptop "không cánh mà bay" thì 2 đối tượng này đã biến mất hút.

Hay như vụ clip trộm cắp táo tợn xảy ra tại Trung tâm Điện máy quận 10, đã nhận được nhiều sự lên tiếng từ cư dân mạng trong thời gian gần đây. Toàn bộ hình ảnh vụ trộm máy ảnh đã được camera theo dõi ghi lại chi tiết nhưng kẻ trộm thì tẩu thoát an toàn khi hành sự xong.

Theo lời nhân viên siêu thị kể lại: Khoảng 8h30' ngày 27/12/2010, một đôi nam nữ bước vào quầy hàng hỏi mua máy ảnh. Sau một hồi lựa chọn máy ảnh, nam thanh niên tỏ vẻ không rành về máy ảnh nên có nhã ý muốn gọi điện thoại nhờ một người bạn sành về máy đến xem giùm. Trong thời gian đợi bạn đến xem máy thì người thanh niên liên tục kéo nhân viên về một phía để hỏi các thông số kỹ thuật của máy nhằm phân tán sự tập trung. Còn cô gái dễ dàng ra tay cắt xích lấy máy ảnh.

Từ góc máy của camera quan sát cho thấy, cô gái lợi dụng lúc nhân viên không chú ý đã rút dao lam ra cắt dây buộc chiếc máy cố định với quầy hàng. Do trong siêu thị lúc này đông người qua lại nên đến lần thứ 3 cô gái mới cắt đứt xích thành công. Để tránh sự chú ý của mọi người, cô gái đặt chiếc máy ảnh xuống bàn, lấy chiếc máy ảnh khác che chiếc máy vừa cắt xích lại rồi lấy bảng báo giá ngắm nghía để tránh sự tập trung của mọi người. Sau đó, cô gái cởi chiếc áo khoác đang mặc trên mình ra vắt lên vai, đi vòng ra sau quầy hàng, thò tay lấy chiếc máy ảnh nhanh chóng bỏ vào ba bô đeo phía sau, rồi ung dung như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ngắm nghía các máy ảnh khác rồi tìm cớ bỏ ra ngoài.

Hình ảnh từ camera cho thấy người phụ nữ đứng chắn trước mặt để người đàn ông phía sau thực hiện hành vi trộm cắp một cách dễ dàng.

Chiếc laptop nhanh chóng nằm gọn trong chiếc áo khoác của người đàn ông.

Người đàn ông ung dung đi ra khỏi cửa hàng sau khi "nẫng" chiếc laptop, còn nhân viên bán hàng cũng không chút nghi ngờ.

Cảnh giác với đối tượng chuyên nghiệp

Trước thực trạng tội phạm trộm cắp tấn công liên tục vào các trung tâm thương mại, siêu thị, mới đây Công an TP HCM đã lên tiếng cảnh báo về các thủ đoạn tinh vi này. Theo Thiếu tá Nguyễn Thanh Huyền (Đội trưởng Đội 4, PC45, Công an TP HCM), thời gan gần đây, các đối tượng phạm tội ra tay rất chuyên nghiệp. Cụ thể thông thường một số băng nhóm chỉ tụ tập ở trung tâm thương mại lớn Metro, Parkson, Diamond, Coop.Mart… Một số trường hợp các đối tượng dàn cảnh đụng xe, va chạm nhau ngay tại khu vực bãi gửi xe để đồng bọn nhanh tay rạch túi xách, móc túi lấy tài sản của nạn nhân; một số trường hợp chúng dàn cảnh chen lấn trong lúc đông người xếp hàng mua hàng hoá, lúc tính tiền để ra tay.

Theo thống kê mới nhất của Công an TP HCM, trong năm 2010 loại hình tội phạm trộm cắp tài sản đã giảm 12,44% so với cùng kỳ năm 2009. Tuy nhiên vẫn chiếm tỷ lệ khá cao trong cơ cấu tội phạm (chiếm đến 75,8%) và cách thức gây án cũng nhiều chiêu mới lạ, tinh vi, khó phát hiện. Cụ thể, trong thời gian qua, Công an TP HCM đã xác định một số băng nhóm đạo chích sử dụng chiêu thức như: sử dụng người khuyết tật (khiếm thính, khiếm thị) để móc túi hay như cõng đứa trẻ khoảng 3 - 5 tuổi trên cổ để cùng chen lấn với người mua hàng, lợi dụng người dân mất cảnh giác, đội quân đạo chích nhí sẽ dùng một loại kìm bấm nhỏ để cắt dây chuyền mà các nạn nhân đang đeo trên cổ.

Theo Thiếu tá Huyền, để cảnh giác với nạn trộm cắp tấn công các trung tâm thương mại vào dịp cuối năm thì người dân nên nâng cao cảnh giác với những cú va chạm hoặc khi phát hiện người đeo bám để trộm cắp, cần nhanh chóng "mật báo" với bảo vệ chuyên nghiệp để kịp thời ngăn chặn, bắt giữ… Riêng về các trung tâm thương mại cũng cần tăng cường lực lượng bảo vệ làm nhiệm vụ tại các mục tiêu, đặc biệt là giám sát chặt chẽ mọi hoạt động khi khách xếp hàng đông đúc, một số đối tượng khả nghi. Đồng thời, camera của các trung tâm thương mại, siêu thị cũng cần phải tăng cường, đảm bảo hoạt động tốt. Về phía cơ quan Công an, Thiếu tá Huyền cho biết: Trong đợt cuối năm, các trinh sát của Công an TP HCM cũng tăng cường xuống đường, trà trộn vào các trung tâm thương mại để khoanh vùng, xác định đối tượng trộm cắp để giăng lưới, tóm gọn.





