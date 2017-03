Cảnh báo nạn xâm hại tình dục trẻ em ở một huyện miền núi

Đủ kiểu xâm hại

Đầu năm 2012, khi nghe dư luận ở khu làng bè La Ngà (huyện Định Quán) bàn tán xôn xao về chuyện cháu L. (12 tuổi) bị người anh họ Lê Văn Thanh Truyền (16 tuổi) hiếp dâm, cơ quan chức năng huyện Định Quán đã vào cuộc. Qua xác minh, ngày 22-8-2012, Công an huyện đã bắt khẩn cấp Truyền về hành vi hiếp dâm trẻ em. Quá trình điều tra, Truyền khai nhận, khi được cha mẹ bảo trông coi bè cá, lại đúng lúc có em họ sang chơi, Truyền đã dụ dỗ bé L. quan hệ. Khi người nhà phát hiện sự việc thì lúc này bé L. đã mang thai 32 tuần tuổi.

Các bị can đang bị Công an huyện Định Quán tạm giữ về hành vi xâm hại tình dục trẻ em.





Ngày 24-7-2012, từ đơn tố cáo của chị T.H. (ngụ ở huyện Định Quán) và qua điều tra, Công an huyện Định Quán đã bắt khẩn cấp Vòng Cá Phu (31 tuổi, chồng sau của chị H.). Từ tháng 3-2012, tranh thủ lúc vợ không có nhà, Phu đã nhiều lần cưỡng bức cháu L. (9 tuổi), con riêng của vợ. Do tính chất vụ việc nghiêm trọng, Công an huyện Định Quán đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh thụ lý.



Theo thống kê của cơ quan chức năng, trong năm 2012, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 58 vụ XHTD trẻ em, trong đó trẻ dưới 13 tuổi bị xâm hại chiếm 35%. Định Quán là một trong những địa phương xảy ra tình trạng XHTD trẻ em đứng đầu tỉnh, với 16 vụ. Đây cũng là địa bàn xảy ra nhiều vụ XHTD trẻ em trong những năm gần đây.

Sau cuộc hôn nhân tan vỡ, vì mưu sinh, mẹ của cháu T. (6 tuổi) phải đi làm ăn xa và gửi cô con gái nhỏ cho bà ngoại trông nom. Ngày 24-2-2012, cháu T. đã bị cậu bé hàng xóm là H.H. (12 tuổi, ngụ tại xã Phú Ngọc) rủ qua nhà chơi và buộc làm chuyện người lớn. Thấy cháu khóc khi về đến nhà, bà ngoại T. gạn hỏi mới bàng hoàng biết rõ sự việc đau lòng. Do H. chưa đủ tuổi vị thành niên, nên cơ quan công an không thể truy cứu trách nhiệm hình sự.



Cùng với tình trạng trẻ em bị “yêu râu xanh” thực hiện hành vi đồi bại, chuyện con trẻ “yêu nhau” ở cái tuổi non nớt diễn ra trên địa bàn huyện rất đáng cảnh báo. Nhận thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường, mẹ của cháu N.Q. (14 tuổi) gạn hỏi mới biết con gái mình bị Lưu Hữu Phước (18 tuổi, ngụ ở xã Phú Cường) dụ dỗ quan hệ tình dục.



Tháng 11-2012, Công an huyện Định Quán bắt tạm giam Phạm Quốc Huy (19 tuổi, ngụ ở xã Gia Canh, huyện Định Quán) vì đã có hành vi giao cấu với cháu N.Y. (14 tuổi), dù cả hai đều khai hành động xuất phát từ sự tự nguyện.

Giáo dục giới tính cần được quan tâm

Theo Sở Lao động - thương binh và xã hội, vì cuộc sống khó khăn, nhiều phụ huynh lo làm ăn ít quan tâm đến con trẻ, để trẻ ở nhà một mình, hoặc đi một mình ở những đoạn đường hẻo lánh, ít người qua lại, từ đó tạo điều kiện để bọn xấu lợi dụng phạm tội. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật, sức khỏe giới tính đến người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế. Ngoài ra, đời sống phát triển cùng với sự bùng nổ của internet, phim ảnh, các văn hóa phẩm độc hại nhưng chưa được quản lý chặt chẽ đã có sức thu hút và gây tác động nghiêm trọng đến giới trẻ.

Trung tá Nguyễn Văn Tiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Định Quán cho biết: “Tình trạng xâm hại tình dục (XHTD) trẻ em trên địa bàn huyện diễn ra khá phức tạp. Nguyên nhân chính dẫn đến những hành vi trên trước hết là do địa bàn hẻo lánh, trẻ sống ở vùng rừng, rẫy nhưng thiếu sự chăm sóc của cha mẹ nên dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Trẻ em ngày nay dậy thì sớm, lại thiếu sự quan tâm chăm sóc của cha mẹ, cùng với đó là kiến thức về sức khỏe giới tính còn non kém, việc giáo dục giới tính chưa được đề cao. Ngoài ra, môi trường xã hội đang có nhiều sự tác động đến lứa tuổi mới lớn, khiến trẻ em tập tành đua đòi với bạn bè, bị nhiều kẻ xấu lợi dụng, dụ dỗ…”.

Ngoài ra, sự nhận thức về pháp luật còn hạn chế cũng là một nguyên nhân khiến nhiều đối tượng (nhất là chưa thành niên) có hành vi XHTD trẻ em. Pháp luật quy định, việc giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi (trên 13 tuổi), dù được sự đồng tình cũng bị nghiêm trị trước pháp luật. Thế nhưng, nhiều bị can (bị cáo) khi được hỏi tới đều không biết hành vi giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi (trên 13 tuổi) là phạm pháp.

Hiện nay, vấn đề đáng quan tâm là việc giáo dục giới tính ngay khi các em mới lớn. Trách nhiệm này thuộc về gia đình, nhà trường và xã hội. Các cơ quan, ban, ngành cần có sự quan tâm đúng mức đến việc xây dựng các hoạt động bổ ích để các em có môi trường lành mạnh, sống đúng với lứa tuổi của mình.

Theo Tố Tâm (Đồng Nai Online)