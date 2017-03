Cảnh báo tình trạng kẻ gian trộm cắp laptop tại nhà riêng

Vụ việc được chủ nhân Nguyễn Thị Tuyết Phương, 35 tuổi phát hiện ngày 25/8, sau khi kẻ gian phá khóa cửa trộm laptop trị giá 12 triệu đồng và 5 triệu đồng tiền mặt.

Được biết, gần một tháng qua, trên địa bàn TP Tuy Hòa xảy ra nhiều vụ trộm đột nhập nhà riêng và phòng trọ sinh viên để "ẵm" laptop. Ngày 17/8, kẻ gian vào phòng trọ 83 Duy Tân, phường 5 trộm cắp laptop trị giá 13 triệu đồng của sinh viên Nguyễn Thị Thúy Hằng, 19 tuổi, trú thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An. Sau nhiều giờ truy nóng, Công an đã bắt giữ thủ phạm là Trần Thiên Thạch, 16 tuổi, trú ở phường 5, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Ngày 30/7, kẻ gian lẻn vào nhà anh Nguyễn Văn Cường, 47 tuổi, ở khu phố 6, phường Phú Đông và phòng trọ sinh viên ở 10/30 Lê Hồng Phong, phường 7 lấy trộm 4 laptop, tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.

Trước đó vào ngày 28/7, Nguyễn Thành Tây, 19 tuổi và Lê Tuấn Anh, 21 tuổi - cùng trú ở khu phố Bà Triệu, phường 7 lẻn vào phòng trọ 38/130 Lý Thường Kiệt lấy trộm 1 laptop trị giá gần 10 triệu đồng của sinh viên Bùi Quang Cường, 23 tuổi, trú ở thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea Hleo, tỉnh Đắk Lắk, nhưng đã bị phát hiện truy bắt.





Theo PV (CAND)