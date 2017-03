Cảnh giác thủ đoạn lừa mua xe

Sáng 19.11, trung tá Nguyễn Đắc Minh - Trưởng Công an P.Phương Liên (Công an Q.Đống Đa, Công an TP.Hà Nội) cho biết công an phường đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.Hà Nội để làm rõ vụ án trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn vào ngày 11.11.

Liên quan tới vụ việc trên, trước đó, PV đã nhận được đơn của anh Đinh Kim Hưng (36 tuổi, trú tại P.Phương Liên, Q.Đống Đa). Theo đơn, sau khi đăng thông tin bán xe trên một trang mạng được 3 hôm, anh Hưng nhận được điện thoại của một thanh niên nói muốn xem để mua xe. Như đã hẹn, 14 giờ 30 phút ngày 11.11, có hai thanh niên đi xe máy đến nhà anh Hưng để xem xe. Tại đây, một trong hai người nói với anh Hưng muốn được đi thử để kiểm tra chất lượng xe. Đi chừng được vài trăm mét thì anh này quay lại và nói chất lượng xe còn tốt. Để việc mua bán diễn ra thuận tiện, anh Hưng mời hai người vào nhà uống nước và trả giá. Khi vừa bước chân vào nhà, người đi thử xe đã nói anh Hưng cho xem giấy đăng ký xe để kiểm tra số khung, số máy. Không mảy may nghi ngờ vì người đi cùng vẫn ngồi uống trà trong nhà, anh Hưng mở tủ lấy đăng ký xe đưa cho người kia. Cầm được giấy tờ xe, người này liền vội vã rồ ga phóng như bay. Anh Hưng liền giữ người đi cùng, sau đó, đưa tới trụ sở Công an P.Phương Liên. Tại đây, danh tính người này được làm rõ là Trần Văn Nam (24 tuổi, trú huyện Ba Vì, TP.Hà Nội). Nam xin anh Hưng cho đền bù số tiền bằng đúng với số tiền của chiếc xe máy rao bán. Tới buổi chiều 12.11, Công an P.Phương Liên gọi anh Hưng lên để làm việc. Khi tới trụ sở, anh Hưng được thông báo Trần Văn Nam đã được cho về để tiếp tục điều tra làm rõ. Trao đổi với PV, trung tá Nguyễn Đắc Minh - Trưởng Công an P.Phương Liên, cho hay: Sau khi xác minh, cơ quan công an làm rõ Nam hành nghề xe ôm tại ngã tư Cổ Nhuế – Nam Thăng Long được 2 tháng. Lúc 13 giờ 30 phút ngày 11.11, Nam có đón và chở một người lạ mặt đi lòng vòng qua nhiều tuyến phố, rồi tới nhà anh Hưng để hỏi mua xe. Theo đánh giá của trung tá Minh, hành vi lừa đảo của tên trộm là rất tinh vi. Bằng chứng là hòng chiếm lòng tin, tên này đã xin đi thử xe lần thứ nhất để xem chất lượng máy, sau đó mới quay lại để hỏi xem giấy đăng ký xe rồi trốn mất. Thêm điều đáng chú ý, trong suốt quãng thời gian nói chuyện với người bán xe là anh Hưng, tên này đã “đạo diễn” rất khéo, không để người lái xe ôm hé lộ thân phận bản thân, khiến anh Hưng lầm tưởng là đồng bọn của tên trộm. Được biết, chiếc xe mà anh Hưng bị "lừa" mất là xe Air Blade mang BKS 29Y3 - 023.12. Số máy F27E0779394, số khung XBT738977 (tên trong đăng ký là Thế Thu Hương). Theo Hà An (TNO)